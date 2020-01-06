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  4. Bursa-Ankara yolu trafiğe açıldı

Bursa-Ankara yolu trafiğe açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 12:59 | Son Güncelleme

Bursa’da yoğun kar yağışı ve 2 TIR’ın kayması sebebiyle kapanan Bursa-Ankara yolu Mezitler mevkii tekrar açıldı.

Bursa’da yoğun kar yağışı ve 2 TIR’ın kayması sebebiyle kapanan Bursa-Ankara yolu Mezitler mevkii tekrar açıldı. Bölgedeyse yoğun kar yağışı devam ediyor.
İnegöl ilçesinde Mezitler mevkinde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 TIR Bursa-Ankara kara yolunu kapattı. Ankara istikametinde kilometrelerce kuyruk oluşurken, Karayolları ve bölge trafik ekipleri yolu ulaşıma açmak için seferber oldu. Kayan TIR’ların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Bölgede yoğun kar yağışı devam ederken, 4 ekiple trafik polisleri sürekli devriye atıyor. Karayolları ekipleri ise kar küreme ve tuzlama araçlarıyla yolları temizlemeye devam ediyor. Yetkililer, yola çıkan sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri ve mutlaka kış lastiklerinin takılı olması hususunda ikaz etti.

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