Bursa- Ankara yolunda bayram yoğunluğu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- RAMAZAN Bayramı tatilinin başlamasının ardından Bursa- Ankara yolu üzerinde yoğun trafik oluştu.

İstanbul, Ankara illerini birbirine bağlayan Bursa- Ankara yolu üzerinde bayram yoğunluğu başladı. İzmir, İstanbul ve Bursa’dan Ankara yönüne yolculuk yapan sürücüler, alternatif olarak kullandığı Bursa’nın İnegöl ilçesi yolunda uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Trafik zaman zaman dururken, sürücüler hızlarını azaltmak zorunda kaldı.

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