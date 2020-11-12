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Bursa Ankara yolunda facianın eşiğinden dönüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 08:27 | Son Güncelleme

Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada, hurdalık olan iş yerinden çıkartılıp Tır’a yükletilmeye çalışılan iş makinesi yola devrildi.

Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada, hurdalık olan iş yerinden çıkartılıp Tır’a yükletilmeye çalışılan iş makinesi yola devrildi. O sırada Karayolunun boş olması büyük bir faciayı önledi.
Edinilen bilgilere göre olay Bursa Ankara yolu Kurşunlu kavşağına yakın bir iş yerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen iş makinesi hurdalık alandan çalıştırılarak yol kenarında bekleyen Mehmet U’nun kullandığı Tır’a yüklenmek için getirildi. Bu sırada iş makinesini döndüren şahıs makinenin paletlerden birinin çalışmaması nedeniyle karayoluna devrildi. Her gün yüzlerce aracın geçtiği yolda bu sırada herhangi bir aracın geçmemesi büyük bir facianın önüne geçti. Yolu kapatan iş makinesi hurdalık alanda bulunan bir başka traktörle yoldan çekilerek yol açıldı. Olay yerine gelen Bölge Trafik Ekipleri önlemler alarak kontrollü bir şekilde trafik akışını sağladı. İş makinesinin kaldırılmasıyla yol tekrar normalle döndü. Olayı anlatan iş makinesini almaya gelen sürücü Mehmet U. şunları söyledi. İnegöl’den geldim iş makinesini kullandığı arabaya yüklemek için. Makineyi kullan şahıs arabaya yüklemek için getirdiği sırada paletlerden birinin arıza yapması sonucu devrildi. Büyük bir faciadan döndü. Bu sırada yolun boş olması bizleri sevindirdi. Öte yandan bölge trafik ekipleri iş makinesini almaya gelen Tır sürücüsüne yaptığı incelemede gereken izin belgelerini almayıp gelen ve hız limitini aştığı için sürücüye ceza kesti.

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