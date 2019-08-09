Bursa- Ankara yolunda trafik yoğunluğu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- KURBAN Bayramı nedeniyle yola çıkanlar Bursa- Ankara yolunun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatilinin ​9 gün olmasıyla birlikte yüz binlerce insan hem bayram ziyareti hem de tatil için yola çıktı. Yoğunluk yaşanan noktalardan birisi de Bursa- Ankara yolu oldu. Bursa- Ankara yolunun 55’inci kilometresinde araçlar, kuyruk oluşturdu. Ankara yönüne giden yolda araçlar ağır ilerlerken, İnegöl ilçesinin çıkışında trafik zaman zaman duraksadı.

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