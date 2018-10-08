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BURSA Arapların tercihi altın varaklı mobilya

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 23:18 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin mobilya ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayan 'mobilyanın başkenti' Bursa'nın İnegöl ilçesinde imal edilen mobilyalar, Araplar ve Avrupalılar tarafından büyük talep görüyor.

Arapların tercihi altın varaklı mobilya
Yavuz YILMAZİNEGÖL (Bursa), (DHA)- TÜRKİYE'nin mobilya ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayan 'mobilyanın başkenti' Bursa'nın İnegöl ilçesinde imal edilen mobilyalar, Araplar ve Avrupalılar tarafından büyük talep görüyor. Araplar altın varaklı, Avrupalılar ise mermer ağırlıklı mobilyaları tercih ediyor.
İnegöl ilçesinde üretilen mobilyalar, yurdun dört bir yanına gönderilirken yurt dışına da ihraç ediliyor. İhracat ağırlıklı çalıştıklarını belirten bir mobilya firmasının Dış Ticaret Sorumlusu Ömer Akbulut, tercihlerin ülkeden ülkeye farklılık gösterdiğini ifade etti. Akbulut, İhracata yönelik mobilya ağırlıklı çalışıyoruz. Arap ülkelerine daha çok ihracat yapıyoruz. Arap müşterilerimizin tercih ettikleri modeller ceviz ve ceviz kaplamalı modeller. Doğal görünümü daha çok seviyorlar. Ahşap sıvama, ceviz kaplama da olabiliyor. Daha çok bunlardan hoşlanıyorlar ve bu modellerimizin üzerinde olan altın varaklı dediğimiz modellerden daha çok hoşlanıyorlar. Belki geleneklerden dolayıdır bilmiyoruz ama onların kültürüne daha çok yakın olmalı ki sürekli bunları tercih ettiklerini görüyoruz. Avrupalı müşterilerimiz ise tamamen doğal ahşap kaplamalardan uzak spor modelleri tercih ediyorlar. Ahşabın daha az kullanıldığı, mermer kaplama veya doğal mermer seviyorlar dedi.

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