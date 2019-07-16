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Bursa barajlarında son durum

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 11:39 | Son Güncelleme

Bursa’nın içme suyunu karşılayan barajlardan gelen haberler sevindirdi.

Bursa barajlarında son durum

Bursa’nın içme suyunu karşılayan barajlardan gelen haberler sevindirdi. Hiç yağış olmasa bile Bursa’nın aralık ayının son haftasına kadar yetecek suyu var.
Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, Bursa’nın içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 62, Nilüfer Barajı’nda doluluk oranı yüzde 97.75 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 80.22 olarak tespit edildi.
Toplam su hacminin 53 milyon 351 bin 749 metreküp olduğu, Bursa’nın içme suyu barajlarından verilen su miktarının 362 bin 314 metreküp olduğu açıklandı.
Yapılan açıklamada, hiç yağış olmasa bile Aralık ayının son haftasına kadar sıkıntı çekilmeyeceği belirtilirken, yetkililer suyun yine de tasarruflu kullanılması gerektiği hususunda halkı uyardı.

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