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Bursa Barosu Başkanı Altun’dan icra daireleri açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 14:03 | Son Güncelleme

Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, icra müdürlüklerinin taşınamaması ile ilgili açıklama yaparak, “Taşınma esnasında icra müdürlüklerimiz odaların küçük ve birleşebilir olması sebebiyle ara duvarları kaldırmışlar.

Bursa Barosu Başkanı Altun’dan icra daireleri açıklaması

Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, icra müdürlüklerinin taşınamaması ile ilgili açıklama yaparak, “Taşınma esnasında icra müdürlüklerimiz odaların küçük ve birleşebilir olması sebebiyle ara duvarları kaldırmışlar. Bu yüzden taşıyıcı sistem zararlar görmüş” dedi.
Bursa Baro Başkanı Altun, icra müdürlükleri ile ilgili açıklamada bulundu. Altun, “Bilindiği üzere yeni adli yıl ile birlikte Bölge Adliye Mahkemesi için yapılan binamıza, merkez adliyemizin de bazı birimleri taşındı. Kirada bulunan icra dairelerinin taşınmasıyla alakalı mülkiyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olan daha önce BAM tarafından kullanılan birime taşınması öngörülmüştü. Taşınma hazırlıkları yapılarak, kısmen gerçekleşti. Tavan çökmesi olunca taşınma durduruldu” diye konuştu.

"Ara duvarlar kaldırıldığı için taşıyıcı sistem zarar görmüş"
Taşınamama ile ilgili sosyal medyada çeşitli açıklamalar olduğunu anlatan Gürkan, “Binanın prefabrik olduğu, taşıma kapasitesinin olmadığı, bu anlamda her hangi bir inceleme yapılmadığı yönünde açıklamalar oldu. Bununla alakalı biz, süreç öncesi ve sonrasında yetkililerle görüştük. Buranın genel anlamda güvenlik eksikliği yok. İcralar taşınmadan önce ve daha önce incelemesi yapılmıştı. Söz konusunu binalar prefabrik değil. Çelik kon seksiyon mantığı ile yapılmış. Ancak taşınma esnasında, icra müdürlüklerimiz odaların küçük ve birleşebilir olması sebebiyle ara duvarları kaldırmışlar. Bu yüzden taşıyıcı sistem zararlar görmüş. Tavanda, çökmeler meydana gelmiş. İş sağlığı, orada bulunanların, vatandaşların sağlığı daha önde tutulduğundan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımız taşınmayı durdurdu ve yeniden inceleme istedi. Bildiğimiz kadarıyla, statiğinde bir problem yok” açıklamasında bulundu.
Bundan sonraki süreç hakkında bilgi veren Altun, “Fırsat elimize geçmişken, bizde icraların BAM’a taşınma noktasında daha önceki düşüncelerimizi yeniledik. Söz konusunu yerin adliyeyi 3’e böleceği için bazı sıkıntılar oluşturacağını öngörüp, başka yere taşınmasını istemiştik. Bu merkez binanın yeniden değerlendirebileceğini ortaya koyduk. Ama geçmişte 10 İcra Dairesi vardı. Şimdi 20 tane var. Adliyenin yetmeyeceği, dosya sayılarının yüksek olduğu bir görüş var. Bu anlamda alternatif binaları bakan yardımcımız ve başsavcılığımız ile paylaşıyoruz. Görüşmeler yapılıyor, görüşmeler nihayete ererse çok daha iyi binaya geçme şansımız var. Aksi halde mevcut yerinde hizmet verecek” şeklinde konuştu.

Bursa Barosu Başkanı Altun’dan icra daireleri açıklaması

Bursa Barosu Başkanı Altun’dan icra daireleri açıklaması

Bursa Barosu Başkanı Altun’dan icra daireleri açıklaması

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