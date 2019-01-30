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Bursa Barosu Murat Efe’nin ailesine sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 14:19 | Son Güncelleme

Bursa Barosu, Mudanya ilçesinde okul bahçesinde top oynarken kafasını kale direğine çarparak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Murat Efe’nin ailesine destek olacaklarını açıkladı.Bursa Barosu, Mudanya ilçesinde okul bahçesinde top oynarken kafasını kale direğine çarparak hayatını kaybeden Murat Efe’nin ailesinin yanında olduklarını ifade etti.

Bursa Barosu Murat Efe’nin ailesine sahip çıktı

Bursa Barosu, Mudanya ilçesinde okul bahçesinde top oynarken kafasını kale direğine çarparak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Murat Efe’nin ailesine destek olacaklarını açıkladı.
Bursa Barosu, Mudanya ilçesinde okul bahçesinde top oynarken kafasını kale direğine çarparak hayatını kaybeden Murat Efe’nin ailesinin yanında olduklarını ifade etti. Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, dün Mudanya’da bir annenin feryadının yankılandığını hatırlatarak, okul bahçesinde futbol oynarken kafasını kale direğine çarparak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Murat Efe’nin ailesinin hukuk mücadelesine destek olacaklarını söyledi. Altun, “Acılı anne oğlunun ölümünden sorumlu olanların cezasız kalmamasını ve Bursa Barosu’ndan avukat istemişti. Bursa Barosu Başkanı ve Çocuk Hakları Merkezi ve ilgili komisyonlarımız adına söz veriyorum, annemiz yalnız kalmayacak. Çocuk Hakları Merkezi davayı doğrudan takip edecek. Annenin vekilliğini de Bursa Barosu avukatları gönüllü olarak üstleneceklerdir” dedi.

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