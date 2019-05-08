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Bursa Barosu: YSK, Mustafakemalpaşa'da seçimi kesinleştirdi, İstanbul’da iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 15:08 | Son Güncelleme

BURSA Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, 31 Mart'ta İstanbu'da yapılan seçimin iptal edilmesiyle ilgili olarak, "YSK benzer şekilde Bursa Mustafakemalpaşa ilçesi seçimleri için; sandık kurullarının 02.03.2019 tarihinde kesinleştiği gerekçesiyle, sandık kurullarının usulüne uygun olmadan oluşturulduğuna ilişkin tam kanunsuzluk iddiasının reddine karar vermişken, bir başka seçimin bu gerekçe ile iptalini hukuki ve vicdani olarak kabul etmek mümkün değildir" dedi Bursa Barosu’na kayıtlı avukatlar, Bursa Adliye Sarayı önünde toplanarak Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 31 Mart’ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptalini basın açıklamasıyla protesto etti.

Bursa Barosu: YSK, Mustafakemalpaşa'da seçimi kesinleştirdi, İstanbul’da iptal etti

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun, 31 Mart'ta İstanbu'da yapılan seçimin iptal edilmesiyle ilgili olarak, "YSK benzer şekilde Bursa Mustafakemalpaşa ilçesi seçimleri için; sandık kurullarının 02.03.2019 tarihinde kesinleştiği gerekçesiyle, sandık kurullarının usulüne uygun olmadan oluşturulduğuna ilişkin tam kanunsuzluk iddiasının reddine karar vermişken, bir başka seçimin bu gerekçe ile iptalini hukuki ve vicdani olarak kabul etmek mümkün değildir" dedi
Bursa Barosu’na kayıtlı avukatlar, Bursa Adliye Sarayı önünde toplanarak Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), 31 Mart’ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptalini basın açıklamasıyla protesto etti. Toplantıya Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Av. Asude Şenol, önceki dönem yönetim kurulu üyesi Av. Ali Arabacı ile avukatlar katıldı. Ülke genelinde 49 baro ile aynı saatte açıklama yapan Av. Gürkan Altun , “YSK benzer şekilde Bursa Mustafakemalpaşa ilçesi seçimleri için; sandık kurullarının 02.03.2019 tarihinde kesinleştiği gerekçesiyle, sandık kurullarının usulüne uygun olmadan oluşturulduğuna ilişkin tam kanunsuzluk iddiasının reddine karar vermişken, bir başka seçimin bu gerekçe ile iptalini hukuki ve vicdani olarak kabul etmek mümkün değildir” dedi.
Bursa Barosu olarak dün bir açıklama yaptıklarını ancak bu hukuksuzluğu, keyfiliği ve siyaseten verilen kararı kınayan pek çok baro ile ortak açıklama yapma gereği doğduğunu söyleyen Bursa Barosu Başkanı Av. Gürkan Altun, YSK'nın kısa kararından seçimin, usulüne aykırı oluşturulan sandık kurulları nedeniyle iptal edildiğinin anlaşıldığını belirtti. YSK'nın, sandık kurullarının oluşumuna ilişkin 135 sayılı genelgesinin 4. maddesinde atıfta bulunulan 298 Sayılı Yasanın 23. maddesini hatırlatan Altun, “Sandık kurullarının oluşumunda seçime katılan siyasi partilerin hiçbir müdahalesi yoktur. Kaldı ki, YSK benzer şekilde Bursa Mustafakemalpaşa ilçesi seçimleri için; sandık kurullarının 02.03.2019 tarihinde kesinleştiği gerekçesiyle, sandık kurullarının usulüne uygun olmadan oluşturulduğuna ilişkin tam kanunsuzluk iddiasının reddine karar vermişken, bir başka seçimin bu gerekçe ile iptalini hukuki ve vicdani olarak kabul etmek mümkün değildir” dedi.
DEMOKRASİ, HALKIN İRADESİNE SAYGIYLA MÜMKÜN
Başkan Altun, “Bu kararla; ülkemizin uzun ve sıkıntılı demokrasi tarihinde edinilen tecrübeler, yasal düzenlemeler ve seçim kurullarının uygulamaları ile oluşan yerleşik içtihatlar, teamüller ve ilke kararları yok sayılmıştır. Halbuki bunların tamamı seçimlerin sağlıklı işlemesi, millet/seçmen iradesinin şaibesiz bir şekilde sandığa yansıması içindir. Ancak YSK kararı ile tüm bu birikim bir yana atılınca, artık seçmenin seçim sonuçlarına ilişkin kuşku ve endişeleri artacağı gibi sandık kurulu başkan ve üyeleri de potansiyel suçlu gibi görülecektir. Demokrasi, öncelikle halkın iradesi ile şekillenen seçim sonuçlarına saygı duymakla mümkündür. YSK şeklin ikincil sayılması gerektiğini, esas olanın seçmenin iradesi olduğunu birçok kararında olduğu gibi ‘mühürsüz oyların geçerliliğine’ ilişkin kararı ile de göstermiştir” şeklinde konuştu.
AMACIMIZ DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKMAK
“Hal böyleyken; demokrasi birikimimizi, kültürümüzü ve yıllar içinde oluşan tüm içtihatları yok sayarak alınan bu karar, demokrasi ve hukuk tarihimizde maalesef kara bir leke olarak yerini alacaktır” diyen Baro Başkanı Gürkan Altun şunları söyledi: “İlkesel bazda yaptığımız bu açıklama ile amacımız; hukuksuzluğu kabul eden anlayışa karşı temelini hukuk ve adaletten alan demokrasiye sahip çıkmak ve onu savunmaktır. Bu sürecin İstanbul ve ülke genelinde sağduyuyla ve demokratik kurallara uygun bir şekilde sonuçlanmasını diliyor, kamuoyu ile saygıyla paylaşıyoruz.”
Bursa Barosu tarafından Bursa Adalet Sarayı önünde düzenlenen basın toplantısına, Açıklamanın ardından avukatlar dağıldı.

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Bursa Barosu: YSK, Mustafakemalpaşa'da seçimi kesinleştirdi, İstanbul’da iptal ettiBursa Barosu: YSK, Mustafakemalpaşa'da seçimi kesinleştirdi, İstanbul’da iptal etti

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