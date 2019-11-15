HABER

Bursa Barosu’nun kararına avukatlardan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 15:10 | Son Güncelleme

Bursa Barosu tarafından alınan kararla Genç Avukatlar Meclisi’nin kapatılmasına avukatlardan tepki geldi.

Bursa Barosu tarafından alınan kararla Genç Avukatlar Meclisi’nin kapatılmasına avukatlardan tepki geldi. Konu ile ilgili açıklama yapan Genç Avukatlar Meclisi Başkan Yardımcısı Av. Taha Kürşad Uzun, Bursa Barosu Yönetim Kurulunun fevri tasarruflarından dolayı kaygı duyduklarını söyledi.
Bursa Barosu, seçimle göreve gelen Genç Avukatlar Meclisi’ni feshederek, yerine tayinle belirlenecek Genç Avukatlar Merkezi’ni kurma kararına Bursalı avukatlar tepki gösterdi. Bursa Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Genç Avukatlar Meclisi Başkan Yardımcısı Av. Taha Kürşad Uzun, "Görev süremiz boyunca, meslektaşlara fayda sağlayacak birçok faaliyetimiz, çeşitli sebeplerle engellenmiş, bağlı bulunduğumuz genç avukatlar meclisi yönergesi defalarca değişikliğe uğramıştır. Göreve ilk başladığımız dönem 12 meslektaştan teşekkül eden genç avukatlar meclisi, bir sonraki dönemde denetleme kurulunun kapatılması ile birlikte 9 kişiye düşürülmüştür. Teammülen, Bursa Barosu’na kayıtlı genç meslektaşların yegane temsil makamı genç avukatlar meclisi iken, son dönemlerde genç yönetim kurulu adı altında bir diğer kurum ihdas edilmiş ve bu hamle, genç meslektaşların iki parçaya ayrılmasına sebebiyet vermiştir. Son olarak bağlı bulunduğumuz yönergenin, 10 Ekim 2019 tarihinde, seçimlere 2 hafta süre kala değiştirildiğini, Genç Avukatlar Meclisi’nin kapatılarak yerine Genç Avukatlar Merkezi’nin kurulacağını, 7 kişiye düşürülen yürütme kurulu üyelerinin 4’ünü baronun atayacağını, yine bu 7 kişi içinden yürütme kurulu başkanını baronun tayin edeceğini öğrenmiş bulunuyoruz" dedi.
"Yapılan fevri tasarruflar, biz avukatları kaygıya sürüklüyor"
Uzun,"Seçimlerine yüzlerce meslektaşın heyecanla katıldığı, faaliyetleri baroya mensup meslektaşların en az yüzde ellilik bir kesimini ilgilendirdiği meclis üzerinde yapılan fevri tasarruflar, baromuzun çalışma ve karar alma mekanizmalarının ortaya çıkaracağı sonuçlar hakkında biz avukatları kaygıya sürüklemektedir. Biz baro içerisinde bağımsız bir kurum olma niyetinde değiliz. Ancak Bursa Barosu gibi köklü bir hukuk kurumunu temsil edenleri öncelikle bu kurumun geleneklerine ve iç hukukuna uymaya, baronun en önemli demokratik kurumlarından olan “Genç Avukatlar Meclisi’nin sesini kısmaya değil, çalışma şartlarını geliştirmeye ve baro kurumları arasında eşit muameleye davet ediyoruz. Bütün ümidim gençliktedir sözü ile gençlere verdiği değeri ifade eden Mustafa Kemal Atatürk’ün karşısında, gençlerin ümidini kaybetmesine yol açan uygulamalarda bulunan Bursa Barosu Yönetim Kurulu’nun fevri tasarruflarını kabul etmediğimizi bildiririz. Her platformda demokrasiden, tek adam düzenine karşı olduklarından bahsedenlerin; gücü ele geçirdikleri zaman nasıl anti-demokratik tavırlar sergilediğinin somut örneğini yaşıyoruz. Bu uygulamalar karşısında, demokrasiye olan inancımızı kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz" diyerek Bursa Barosu’nun aldığı kararı eleştirdi.

Yeni görüntüler ortaya çıktı! Tartışma yaratan 10 Kasım töreninde... Yeni görüntüler ortaya çıktı! Tartışma yaratan 10 Kasım töreninde...
Enkaz altında kalan mühendis aranıyor (2)Enkaz altında kalan mühendis aranıyor (2)
Balkanlar’la ilişkilerde ekonomik hamleBalkanlar’la ilişkilerde ekonomik hamle
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Altın alımında yeni dönem

Altın alımında yeni dönem

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

Büyük şok! Elenen isimden jüriye çok sert sözler

HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Flaş açıklama! Yerin 13 metre altında Suriye sınırında bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ukrayna'da iki Türk kızını öldüren sanık: Mesleğim dolandırıcılık, aylık gelirinin de 100 bin TL

Ukrayna'daki iki Türk kızını öldürmüştü! Mesleği ve geliri...

İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy PKK için tarih verdi!

İçişleri'nden açıklama! PKK için tarih verildi

İstanbul Valiliği'nden kayıt dışı Suriyeli açıklaması

İstanbul'daki Suriyelilerle ilgili önemli açıklama

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Baroların olağanüstü genel kurul çağrısına Feyzioğlu'ndan yanıt

Baroların 'olağanüstü' çağrısına Feyzioğlu'ndan yanıt

Ölü bulunan İngiliz istihbaratçının eşi Ortadoğu ve Asya ülkelerinde çalışmış

Beyoğlu'nda ölü bulunmuştu! Eşi ile ilgili çarpıcı detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.