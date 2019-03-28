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Bursa Beka Platformu’ndan Cumhur İttifakı’na destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.03.2019 13:55 | Son Güncelleme

31 Mart’ta Türkiye’nin kaderini belirleyecek olan yerel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı’na destek açıklamaları ardı ardına gelmeye başladı.

Bursa Beka Platformu’ndan Cumhur İttifakı’na destek

31 Mart’ta Türkiye’nin kaderini belirleyecek olan yerel seçimler öncesinde Cumhur İttifakı’na destek açıklamaları ardı ardına gelmeye başladı. Birçok kurum, kuruluş ve kişilerin ‘ülkeni bekası için Cumhur İttifakı’ açıklamasının ardından bu kez Bursa’da 30 STK’nın bir araya gelmesiyle oluşturulan ‘Bursa Beka Platformu’ Cumhur İttifakı’nı desteklediklerini açıkladı.
Konak Mahallesi’ndeki bir otelde düzenlenen toplantıda açıklamayı Bursa Beka Platformu Sözcüsü Mustafa Yavuz yaptı.
Çok sayıda STK temsilcisinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
“Türkiye ve Bursa 31 Mart’ta sandığa giderek seçimini yapmaya hazırlanıyor. Seçimin sonucu, ya istikrarın devamı olacak ya da ülkenin kazandığı ivmeyi farklı bir yöne sevk edecek. 2019 Yerel Seçimleri, etkisini sadece yerelde değil, ülke genelinde, hatta tüm Türk İslam coğrafyasında gösterecek. Bundan dolayı Türkiye’nin tercihi büyük önem arz ediyor. Ülkenin geleceğini her şeyin üzerinde tutarak tercih yapmamız gerektiğinin altını çiziyoruz. Kazanılacak olan zafer, ne bir partiye ne de seçilen bir adaya mal edilebilir. Bu zafer ile elde edilen kazanımlar, başta Türkiye Cumhuriyeti ve vatandaşlarımız ile gönül coğrafyamızda kurtuluşunu ve umudunu Türkiye’ye bağlamış kardeşlerimizindir.”
Batının örnek aldığı Türkiye için
Ülkenin faydasını gözeten bir bakış açısı ile tercihimizi kişiler ve partilerin üzerinde tutuyor, ülkenin bekası için birlik olan ve bu uğurda çalışan Cumhur İttifakı’nı destekliyoruz” ifadelerinin yer aldığı açıklama şu şekilde devam etti: “Çünkü biz, eskisi gibi tüketen, dışa bağımlı değil, öz kaynaklarını kullanan, değerlendiren, katma değerli işler ortaya koyan, üreten ve bu üretimi dünyaya sunan güçlü bir Türkiye istiyoruz. Çünkü biz, doğuda ve batıda, ülkenin her karış toprağında, sınır boylarında ve hatta ötesinde terörün hiçbir türlüsüne geçit vermeyen, vatan hainlerine nefes aldırmayan kararlı bir Türkiye istiyoruz. Çünkü biz, batının gölgesinde kalan değil, yaptığı işler ve bıraktığı eserlerle batının örnek aldığı bir Türkiye istiyoruz. Çünkü biz, her alanda olduğu gibi belediyecilik anlamında da ülkeye yapılan yatırımların devam etmesini, vatandaşın hak ettiği hizmeti almasını ve 15 Temmuz ruhunun devamını istiyoruz. Çünkü biz, ülkemize ve gönül coğrafyamıza yapılan hizmetlerin devam ederek istikrarın sürmesini, Cumhur İttifakı ile bir kez daha ‘Cumhur’un kazanmasını istiyoruz. Türkiye’yi seviyoruz, Cumhur İttifakı’nı destekliyoruz.”

Bursa Beka Platformu’ndan Cumhur İttifakı’na destek

Bursa Beka Platformu’ndan Cumhur İttifakı’na destek

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