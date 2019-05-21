Bursa Belediyesinden Mostar'da iftar

Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar şehrinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mostar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Mostar Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen iftar programına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kürşat Çapar'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Tarihi Mostar Köprüsü altında düzenlenmesi planlanan iftar programı, kötü hava koşulları nedeniyle Mostar YEE binasında düzenlendi.

Çapar, burada yaptığı konuşmada, Mostar'daki programın, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Balkanlar'da geleneksel olarak düzenlenen iftar programları çerçevesinde tertip edildiğini söyledi.

Mostar Belediye Başkanı Ljubo Beslic de Bursa Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini ileterek, iftar programının gelecek yıllarda da sürmesi temennisinde bulundu.

