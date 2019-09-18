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Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi TEKNOFEST’te

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 17:50 | Son Güncelleme

Milli teknoloji üretilmesi ve geliştirmesine dikkat çekmeyi hedefleyen TEKNOFEST’te stant açan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi de birbirinden renkli etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, birçok kurum ve üniversitenin destekleriyle Atatürk Havalimanı’nda bu yıl ikincisi düzenlenen TEKNOFEST’te Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi de standında ziyaretçilerini ağırlıyor.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi TEKNOFEST’te

Milli teknoloji üretilmesi ve geliştirmesine dikkat çekmeyi hedefleyen TEKNOFEST’te stant açan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi de birbirinden renkli etkinlikleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, birçok kurum ve üniversitenin destekleriyle Atatürk Havalimanı’nda bu yıl ikincisi düzenlenen TEKNOFEST’te Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi de standında ziyaretçilerini ağırlıyor. Festivalin ikinci gününde Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) öğrencilerin bilimsel yeteneklerini geliştiren atölye çalışmaları ve ürettiği deney düzenekleri ile festivale renk kattı. Ziyaretçiler, deney düzeneklerini deneyimlemelerinin yanı sıra, merkezin organizasyonları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK ve BTSO işbirliğinde yapımı devam eden Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezinin (GUHEM) maketini vatandaşlar dikkatle inceledi. Alana kurulan elektronik yer piyanosu da çocukların ilgi odağı oldu. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Fehim Ferik, alanda gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verdi.

"5-6 sene önce yurt dışından gelen düzenekleri bugün Türkiye’de üretiyoruz”
TEKNOFEST‘in özellikle gençlerin küçük yaşlardan teknoloji bilinci edinmesi noktasında büyük önem taşıdığını ve çocukların katılımıyla birçok atölye gerçekleştirdiklerini ifade eden Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Fehim Ferik, “Dünyanın en büyük teknoloji ve havacılık fuarı TEKNOFEST’te bulunmaktan gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın ufku doğrultusunda milli ve yerli hamleleri gerçekleştirmek için bizde Bursa’da 7 sene önce bilim ve teknoloji merkezini hayata geçirdik. O gün başladığımız yoldan bu güne 14 dalda 240 tane düzenekle beraber çocukların geleceğine yön veriyoruz. Şu anda kendi düzeneklerimizi kendimiz imal ediyoruz. 5-6 sene önce yurt dışından gelen düzenekleri biz bugün Türkiye’de üretiyoruz. Diğer merkezlere de imal ederek satmaya çalışıyoruz. Burada Uzay havacılık merkezimizin tanıtımını yapıyoruz. Önümüzdeki 23 Nisan’da hayata geçecek. Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi havacılık sektöründe uzay temalı dünyanın ilk üç merkezinden birisi olacak. Geçen senekinden daha büyük katılım olması herhalde şehir merkezinde düzenleniyor olmasından kaynaklandı" dedi.

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi TEKNOFEST’te

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi TEKNOFEST’te

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi TEKNOFEST’te

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