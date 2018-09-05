Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin çatısında yangın (1)

BURSA, (DHA) - BURSA'da, İstanbul yolundaki Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin çatısında, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri ise alevlere müdahale ediyor.

