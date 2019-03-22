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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Angela Ahıskal'ı konuk etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2019 00:16 | Son Güncelleme

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Angela Ahıskal'ı konuk etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), opera sanatçısı Angela Ahıskal'ı konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Burak Tüzün'ün yönettiği konserde, soprano Angela Ahıskal ve Bilkent Senfoni Orkestrası viyolonsel sanatçısı Serdar Rasul solist olarak sahne aldı.

Konserde, Can Atilla'nın "57. Alay Gelibolu Senfoni No:2" eseri BBDSO eşliğinde seslendirildi.

Konser sonunda müzikseverleri selamlayan sanatçılar, uzun süre alkışlandı.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Angela Ahıskal'ı konuk etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Angela Ahıskal'ı konuk etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Angela Ahıskal'ı konuk etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Angela Ahıskal'ı konuk etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Angela Ahıskal'ı konuk etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Angela Ahıskal'ı konuk etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Angela Ahıskal'ı konuk etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Angela Ahıskal'ı konuk etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Angela Ahıskal'ı konuk etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Angela Ahıskal'ı konuk etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Angela Ahıskal'ı konuk etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Angela Ahıskal'ı konuk etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Angela Ahıskal'ı konuk etti

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Angela Ahıskal'ı konuk etti
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Burak Tuzun Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) Serdar Rasul Soprano Angela Ahıskal

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