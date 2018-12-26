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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan yılbaşı özel programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 12:06 | Son Güncelleme

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'ndan yılbaşı özel programı

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), bu hafta geleneksel yılbaşı konseri için seyirci karşısına çıkacak.

BBDSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, napolitenler, müzikaller ve ünlü operalardan aryaların yanı sıra ünlü Türk tangoları, gösterişli orkestra eserleri ve tüm dünyada yılbaşı konserlerinin vazgeçilmezi olan Viyana valsleri orkestranın programında yer alacak.

Yakın zamanda prömiyeri yapılan ve büyük ses getiren "Troya operası"nın bestecisi ve orkestra şefi Bujor Hoinic'in yöneteceği konserde Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları soprano Nurdan Küçükekmekçi ve tenor Ayhan Uştuk solist olarak yer alacak.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) yarın saat 20.00'de başlayacak konser, 28 Aralık'ta tekrarlanacak.

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BBDSO Bursa

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