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Bursa bölgesi, kadavradan organ bağışında 5 yıldır birinciliğini koruyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.11.2018 14:41 | Son Güncelleme

BURSA İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 6 ili kapsayan bölge, kadavradan organ bağışında Türkiye'de son 5 yıldır birinciliği elinde bulunduruyor.

Bursa bölgesi, kadavradan organ bağışında 5 yıldır birinciliğini koruyor

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 6 ili kapsayan bölge, kadavradan organ bağışında Türkiye'de son 5 yıldır birinciliği elinde bulunduruyor.
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, 3-9 Kasım Organ ve Doku Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında, 'Organ Bağışında Medyanın Rolü' panelinde basın mensupları ile bir araya geldi. Panele Vali İzzettin Küçük, İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, organ nakli koordinatörleri, hastane yöneticileri ve medya temsilcileri katıldı. Panelde konuşan Dr. Özcan Akan, organ nakli konusunda Bursa bölgesinin birinciliği açık ara elinde tuttuğunu belirtti. Akan, şunları kaydetti:
"Bursa bölgesi son yıllarda organ bağışı konusunda yaptığı çalışmalarla ve elde ettiği başarılarla ön plana çıkmaya devam etmektedir. 2012 yılında 8 pmp (milyon nüfus başına düşen kadavra verici sayısı) ile başlayan başarı hikayesi, 2014 yılında 10,35 pmp oranıyla kadavradan organ bağışında birinci sıraya yükselerek, bugüne kadar Türkiye’de ulaşılan en yüksek orana ulaşmıştır. 2015 yılını 15 pmp oranı ile bitirerek Avrupa ortalamasına yaklaşıldı. 2016 yılına geldiğimizde ise 117 donör sayısı ve 22 pmp oranıyla Avrupa’da birçok ülkeye yaklaşmış ve geride bırakılmıştır. 2017 yılında 16,2 pmp ve 31 Ekim 2018 itibariyle 21 pmp ile Bursa bölgesi, Avrupa’da birçok ülke de dahil olmak üzere, ülkemizde de son 5 yılda olduğu gibi birinciliğini korumaya devam etmektedir."
Organ bağışı konusunda medyanın çok önemli olduğunu belirten Vali Küçük ise, "Organ bağışlayanlar asil ve yüce ruhlu insanlardır. Bu kararı onaylayan aileler yüce gönüllü insanlardır. Bursa bölgesinde basınımız, bu güzel örnekleri sürekli açığa çıkararak değerli bir hizmet vermektedir. Marifet, iltifata tabidir. Bir günde bir sürü haber, bir sürü yorum yapılmaktadır. İnsanların neye dikkat edeceği, neye etmeyeceği belli değil. Bunu en iyi şekilde basın belirlemelidir. Pek çok haber, pek çok bilgi var ama, 'bu şey çok değerlidir' diye ön plana çıkaracak olan basındır. Bizim bölgemizdeki basın mensuplarına bu konuda teşekkür ediyorum. İnsan hayatı için en kıymetli şeyi ön plana çıkarmışlar ki; biz bölge olarak Türkiye'nin en ileri noktasına gelmişiz" dedi.
Konuşmaların ardından Bursa Valisi İzzettin Küçük ve İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, medya temsilcilerine teşekkür belgesi takdim etti.

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Bursa bölgesi, kadavradan organ bağışında 5 yıldır birinciliğini koruyorBursa bölgesi, kadavradan organ bağışında 5 yıldır birinciliğini koruyorBursa bölgesi, kadavradan organ bağışında 5 yıldır birinciliğini koruyor

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