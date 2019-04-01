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Bursa Büyükorhan'da AK Parti'li Korkmaz kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 01:03 | Son Güncelleme

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde resmi  olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Ahmet Korkmaz, ilçenin yeni belediye başkanı oldu.

Bursa Büyükorhan'da AK Parti'li Korkmaz kazandı

Aydın KURMUŞ/BUYUKORHAN (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Ahmet Korkmaz, ilçenin yeni belediye başkanı oldu.
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde AK Parti'nin adayı Ahmet Korkmaz yüzde 65.56 oy oranıyla ilçenin yeni belediye başkanı olurken, İYİ Parti'nin adayı Kamil Mehmet Acaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 30.34 oldu.
KİMDİR ?
Ahmet Kormaz, 1974 yılında Büyükorhan Kayapa köyünde dünyaya geldi. İlkokulu Kayapa İlkokulu'nda, ortaokulu Orhaneli İmam Hatip Okulu'nda, liseyi Bursa İmam Hatip Lisesi'nde bitirdi. Halen AÖF İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisidir. 1999 Fazilet Partisi Osmangazi Belediye meclis üyesi aday adayı, 2004 Saadet Partisi Büyükorhan il genel Meclis üyesi adayı olarak seçimlere girdi. 2005 - 2007 yılları arasında Saadet Partisi il yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 2010 yılında AK Parti'ye geçti. 2014 yılı 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükorhan Belediye Başkan aday adayı olarak AK Parti'nin gösterdiği adayın yanında yer aldı ve belediye meclis üyesi seçildi. 2014 yılı aralık ayında Ak Parti Büyükorhan İlçe Başkanlığı'na atandı. Korkmaz, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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