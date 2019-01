Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “İnanıyorum ki Bursa halkı hizmetten ve Bursa’nın gülümsemesinden, sorunların en aza indirgenmesinden dolayı oy kullanacaktır. Biz Bursa adayı olarak çıktık ve devam ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde basın mensuplarıyla Mahfel’de bir araya geldi. Sohbet havasında geçen toplantıda soruları cevaplayan Bozbey, basın mensuplarının özgür olması gerektiğini dile getirerek, “1 Nisan’dan itibaren Bursa’da yerelde görev yapan, bizlerle halk arasında köprü olan tüm basın mensupları özgür olacak. Bursa’da basın özgür ve eleştirel olacak. Basın gerektiğinde yönlendirici olacaktır. Basının bilgi birikimi çoktur. Bu konuda yapacağımızı çalışmalarda, temel hak ve özgürlükler konusunda, yasalarla birlikte farklı bir kent kültürü oluşturma çabamız var. Gazetecilerin kalemini özgürce kullanmasına ihtiyacımız var. 10 Ocak bayram değil, bir dayanışma günüdür. Sizlerle bir araya gelerek dayanışma sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

“Bursa medyası çok güçlü”

Türkiye’de son 1 yıl içerisinde basın sektöründe çalışanların yüzde 30’unun işini kaybettiği dile getiren Bozbey, “Bursa’da da aynı oran var aslında. 1 yıl içinde 300 arkadaşın işsiz kaldığını biliyoruz. Hatta ne kadar doğru olur bilmiyorum ama bir zamanlar Çağdaş Eğitim Kooperatifi gibi gazeteciler kooperatifi kurulmuş olsaydı bugün bunların çok azı olabilecekti. Bunu bile tartışmamız gerekiyor. Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran hocamızla beraber Yılmaz Akkılıç’ın bir girişimi olmuştu. 20 yıldır kent yöneticisi olarak iddia ile söylüyorum canlı yayınlarda, başka zamanlarda gazetecilere ‘Şu soruyu sormayın’ demedim. Sorulmayacak soru yoktur diyorum. Basını saygı ile karşılamak gerekiyor. Birkaç arkadaşımızı telefonla aradım ve şunu söyledim ‘bunu yazarken keşke bana da sorsaydınız, benden de bir cümle olsaydı’ dedim. Bir elin parmaklarını geçmez. Bizim tespit ettiğimiz 6 sorun var. Bu 6 sorunun haricinde Bursa’nın birlikte yönetilme ihtiyacı var. Bunu Nilüfer’de başardık. Bursa medyası çok güçlü. Bu gücü yansıtacak potansiyel var ama yansıtamıyor. Ben yerel basınla ilgili bunu yapacağım dersem yanlış olur. Biz katılımcı bir politika izleyeceğiz. Gazetecilere danışmadan bir proje üretmek doğru değil. Kooperatif olayı benim kafamda şekillenmeye başladı ama birlikte karar vererek bu mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

“İlk işimiz stadyumu bitirmek”

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ile ilgili de konuşan Bozbey, “Ben Bursaspor üyesiyim. Başka bir takım üyeliğim yok. Stadyum bitirilmesi gereken işlerden bir tanesidir. Stadyumun sadece kafası değil, her yönü ile bitirilmesi gerekiyor. Orasının 24 saat yaşayan bir yer olmasını sağlamalıyız” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için yola çıkarken matematik yaptığını ve bu doğrultuda yola çıktığını belirten Mustafa Bozbey, “Tüm arkadaşlarım bilir, ben matematiği severim. Bir matematik hesabı yapmadan yola çıkmamak gerektiğini bilenlerdenim. Matematiğimizi yaptık, ölçümlere baktık ve yola çıktık. Yola devam ediyoruz. İnanıyorum ki Bursa halkı hizmetten ve Bursa’nın gülümsemesinden, sorunların en aza indirgenmesinden dolayı oy kullanacaktır. Biz Bursa adayı olarak çıktık ve devam ediyoruz. Diğer ilçe adaylıkları konusunda genel merkezin alacağı kararı bilemiyoruz. Genel merkez bu konuda çalışmalar yapıyor. Genel merkezin alacağı her türlü karara saygı duyuyoruz” dedi.

“Bursa’nın dört bir yanı gülümsemek istiyor”

Son seçime ve bir önceki seçimin değerlendirmesini yaptıklarını ama onlara tam olarak bakmadıklarının altını çizen Bozbey, “Bursa’nın dört bir tarafı gülümsemek istiyor. İyi, güzel, mutlu bir kentte yaşamak istiyor. Onun için Bursalılar bu şekilde değerlendirecektir. Bir önceki seçimde herhangi bir partiye oy vermiş olabilir. Ben buna saygı duyuyorum. Demokrasinin temel kuralı da budur. Ama 31 Mart’taki seçimde en iyi hizmet üretene ve ‘yaptıkları yapacaklarının teminatı’ olana oy verecektir. Biz demokrasi anlamında, yaşanılabilirlik, kentin yeşil dokusu, özgürlükler, birlikte yönetmek anlamında gerçekten Türkiye’ye model oluşturduk. Bu konuda da yerel yönetim modelini büyükşehire taşımak istiyoruz. Bursalılar bunu biliyor. İnanıyorum ki bizi destekleyeceklerdir” diye konuştu.

“İpek Yolu Film Festivali yeniden canlandırılacak”

Bursa’nın sembollerinden olan Mahfel’de toplantı yapmanın önemine değinen Bozbey, “Mahfel, bizim aslında bir kültürümüz. O yüzden burada toplantı yapmayı seçtik. Bizim yaşlarımızda olan ve bizden öncekiler de dahil Mahfeli tanımayan, burada bir çay içmeyen yoktur. Tarihi, Bursa için önemi olduğu için burayı seçtik. Biliyorsunuz ki Türk Ocağı’nın kurulduğu yerdir. Bursa’nın kurtuluşu ile ilgili burada çalışmalar yapıldığını biliyoruz. Öyle bir tarihi anlamı da vardır” dedi.

3 yıl üst üste süren İpek Yolu Film Festivalinin yeniden canlandırması ile ilgili sorulan suali cevaplayan Bozbey, “Sadece film festivali değil. Bursa’da sanatsal anlamda çok eksikliğimiz var. Bu konuda çalışmalar yapacağız. Sanat çalışmalarını Bursa gündemine taşıyacağız. Festivalin kesinlikle yapılması lazım” dedi.

“Belediye başkanlığı bir hizmet yarışı”

Belediye başkanlığının bir hizmet yarışı olduğunu söyleyen Bozbey, “Bursa’da seçimlerle ilgili hoşgörü ortaya koyan ve bu konuda duyarlı davranan ilk başkanlardan belki de bir tanesi benim. Neden bunu söylüyorum. 1999 başlayan süreç içinde 2004’e geldiğimizde hatırlarsınız o seçimde bütün partileri gezerek başarılar dilemiştim. 3 seçimde de Nilüfer’de farklı bir seçim atmosferi yaşanmıştı. Bunu Bursa’ya taşımak zorundayız. Bursa’nın sorunlarını nasıl çözeceğiz? Bursa’yı nasıl yaşanılır bir kent yapacağız? Tarihi, kültürü, dağı, ovası, denizi, gölleri ile Türkiye’nin her yerinde, sonra dünyada marka haline getirir miyiz, bunu paylaşmamız gerekiyor. Bu konuda projeler hazırlamamız lazım” şeklinde konuştu.

“Süleyman Çelebi Ulucami imamıydı”

Bursa çocuğu olduğunu ve şehrin merkezi ve ilçelerinin nasıl geliştiğini bildiğinin altını çizen Bozbey, “Bursa’nın doğusunda nasıl geliştiğini biliyorum. İlçelerimize sık gidiyorum. İşim gereği de eskiden giderdim. Nasıl geliştiklerini, nasıl kötü geliştiklerini gördüm. Bursa için bir hayalimiz vardı, bunu gerçekleştirmek amacıyla yola çıktık. Bursa Türkiye’nin en önemli kentlerinden birisidir. Bilmediğimiz çok şey var. Siz Mevlid-i Şerif’i yazan Süleyman Çelebi’nin Ulucami’nin imamı olduğunu biliyor muydunuz? Ulucami’de Süleyman Çelebi ile ilgili bir ibare yok. Biz neden bunu Ulucami’nin bir yerinde tanıtmadık? Bunları kademeli olarak söyleyeceğiz. Sizler bile şaşıracaksınız. Bursa inanılmaz güzel değerlere sahip” dedi.

Bursa’nın birinci meselesinin trafik olduğunu vurgulayan Mustafa Bozbey, “Birinci sorun ulaşım. Kentsel dönüşüm, çevre meselesi, işsizlik, turizm... Öncelik bunlar olacak. Altıncısı ise birlikte yönetimdir. Aslında ortak sorun budur. Her sorunun tarafları ile konuşacağız, bir araya geleceğiz. Eğer bizim düşüncemizin tersi olursa, tersine de olsa ortak akılla bir karar vereceğiz. İşsizlik sorununun bir kısmını hizmet sektörü ile karşılayacağız. İlave sanayi bölgesine gerek yok. Katma değeri yüksek ürünlerinin üretimi için Bursa’da bir inovasyon merkezi kurarak. teknolojik üretimleri teşvik edeceğiz. 20 sene sonra belki otomobil fabrikası olmayacak. 4’te biri kullanılacak. Bugünlerde Avrupa’da Cuma günü tatil olması kararı konuşuluyor. Biz yeni otomobil fabrikasına karşıyız. Yüksek üretimi teşvik edeceğiz” diye konuştu.