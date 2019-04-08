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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 19:15 | Son Güncelleme

CUMHUR İttifakı'nın adayı olarak girdiği seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Alinur Aktaş, mazbatasını törenle aldı.

Semih ŞAHİN- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- CUMHUR İttifakı'nın adayı olarak girdiği seçimlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen AK Parti'li Alinur Aktaş, mazbatasını törenle aldı. Törende konuşan Aktaş, "17 ay önce belediye başkanımızın istifasıyla başlayan süreci bugün seçilmiş belediye başkanı olarak Bursalı hemşehrilerimizin desteğiyle tescilledik" dedi. Bursa Adliyesi Konferans Salonu'ndaki mazbata törenine AK Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı ile çok sayıda partili katıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Ali Rıza Bir'den aldı. Aktaş, törenin ardından yaptığı konuşmada 17 aylık görevine seçilmiş belediye başkanı olarak devam edeceğini söyledi. Başkan Aktaş, şunları kaydetti: "Aldığımız bu emaneti en güzel şekilde temsil edip, en güzel şekilde projelerle bir gün bizden çok daha iyi yapacak kardeşlerimize gururla, onurla teslim etmenin derdi içinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ben yalnız başıma bir hiçim. Başta Sayın Valimiz, tüm bürokrat ve yöneticilerimizle, AK Parti ve MHP İl Başkanım olmak üzere bu memlekete gönül vermiş tüm bakan, milletvekilleri, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimizle ulaşımda, yeşil alanda, imarda, turizmde, ekonomide tabir yerindeyse saat gibi işleyen bir şehri teşekkül ettirmek için çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 17 aylık sürede Cumhurbaşkanımızla çok defalar görüştük. Üç gün önce telefon görüşmesi yaptığım için kendimden emin konuşuyorum. Derdimiz, heyecanımız Bursa ve Bursa'nın sorunları olacak. Bursa ile yatıp Bursa ile kalkacağız. Çevremdeki insanlar 'güzel tatili hak ettin' diyorlar. Buna ne vaktimiz var ne de ortamımız müsait değil. Şimdi çalışma, birlik beraberlik zamanı." Konuşmasının devamında, "Oy vereni vermeyeni ile 2 milyon 994 bin kişilik Bursa'nın belediye başkanı olacağımdan kimsenin şüphesi olmasın" diyen Aktaş, şunları söyledi: "Allah bu emaneti bizde tuttuğu sürece, canımızla başımızla, bütün ekibimizle beraber Bursa'ya daha da değerler katmak için var gücümüzle çalışacağız. Her türlü imkanı seferber edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Cumhurbaşkanımız başta, bakanlarımız, teşkilat mensuplarımız, sivil toplum kuruluşları, dernek, oda, spor kulubü herkesle görüşmeye hazır olduğumuzu, canla başla çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu sefer farklı bir duygu yaşıyorum. İlk kez Büyükşehir Belediye Başkanı olarak mazbata alıyorum. Cenabı Allah bu emaneti en iyi şekilde yerine getirmenin derdini bize yaşatsın. Bu bir demokrasi yarışıdır. Aday olan tüm arkadaşlarımıza yaşamlarında başarılar, kolaylıklar diliyorum. Şehre dair ufku, vizyonu, heyecanı olan her kim varsa siyasi parti fark etmeksizin başımızın tacıdır. Dinleriz istişare ederiz. Çok seri ve hızlı hareket etmemiz gerektiğini biliyorum. Bugüne kadar şehrimize hizmet etmiş görev almış tüm belediye başkanları, milletvekillerimize teşekkür ediyorum." 'KONUŞMA DEĞİL İCRAAT ZAMANI' Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 50 bin civarında oy farkıyla seçildiğini hatırlatarak, "Bu farkın ne olduğu hiç önemli değil. Ben Bursa'nın seçilmiş belediye başkanıyım. Bu milletin bize gösterdiği desteğe, gecemizi gündüzümüze katarak cevap vermemiz gerekiyor. Pazartesi sabahı itibarıyla çalışmaya başladık. Yolumuz uzun, yükümüz ağır, yapacağımız çok iş var. Konuşma değil icraat zamanı" dedi.

PARTNERYayalar geçerken o ışığın yanmasını beklediYayalar geçerken o ışığın yanmasını bekledi
"Bu meselenin arkasında çok daha farklı şeyler çıkacak""Bu meselenin arkasında çok daha farklı şeyler çıkacak"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş mazbatasını aldıBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş mazbatasını aldı
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