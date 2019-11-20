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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş’tan İhlas Medya Ankara Temsilcisi Yaşar’a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 14:48 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ı ziyaret etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar’ı ziyaret etti. Aktaş, ziyaret sırasında Bursa Büyükşehir Belediyesinin faaliyetlerini anlattı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ve beraberindeki heyet, İhlas Medya Ankara Temsilcisi Yaşar’ı ziyaret etti. Aktaş, ziyaret sırasında Bursa Büyükşehir Belediyesinin faaliyetleri ile ilgili bilgi verdi. Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesinin turizmde konaklama ortalaması 1.9 gece olan ilde bu sayıyı 3,5-4’lere çıkarmak için kentin tarihi, kültürel ve turistik değerlerini uluslararası fuarlarda vitrine çıkardıklarını vurguladı. Aktaş, daha önce İstanbul, Hollanda, Cidde, Malezya, Çin, Avusturya ve Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ve Katar’da Bursa’nın tanıtımını yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği’nin bu kez Uzak Doğu’nun adalar ülkesi olan Japonya’da boy gösterdiğini söyledi. Aktaş, bu yıl Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleşen ve Japonya’nın en önemli turizm fuarı olan Tourism Expo Japan’a 150 binden fazla ziyaretçi katıldığını dikkat çekerek, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği’nin Türkiye standındaki yerini aldığını, 100’ün üstünde ülkeden bin 475 şirketin yer aldığı fuarda Bursa’nın değerleri büyük ilgi gördüğünü söyledi.
Aktaş, her ilçenin sahip olduğu değerlere göre farklı yol haritaları belirleyen Büyükşehir Belediyesinin nüfusu 50 binin altında olan İznik, Orhaneli, Büyükorhan ve Keles’i (Cittaslow) Sakin Şehirler ağına dahil etmeyi hedeflediğini vurgulayarak, İtalya’nın Chianti bölgesindeki Greve kentinde 1999 yılında kurulan ve bugün 30 ülkeden 260 kentin ve Türkiye’den de 17 şehrin üye olduğu Cittaslow’a üyelik için gerekli 72 farklı kriterin yerine getirilmesiyle Bursa’nın da bu ağ içine dahil olmasının planladığını aktardı. Son yıllarda dünya turizminde de yeni bir akım haline gelen Cittaslow
ile dört dağ ilçesi ve İznik’in turizm için aranılan mekanlar haline gelmesi hedeflediğini kaydeden Başkan Aktaş, bunun yanında sadece Müslümanlar için değil ıristiyanlar için de önemli bir inanç merkezi olan İznik ilçesinin UNESCO Dünya Mirası Aday Listesi’nden asil listeye alınması yönündeki çalışmalar kesintisiz devam ederken, İznik’in turizmde önemli bir mesafe katedebilmesinin amaçlandığına dikkat çekti.
İhlas Medya Ankara Temsilcisi Yaşar da Bursa Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarını takip ettiklerini belirterek, belediyenin çalışmalarında İhlas Medya olarak her zaman yardıma hazır olduklarını söyledi. Ziyaret sırasında Aktaş, Batuhan Yaşar’a Bursa ipeğinden yapılmış kentin simgelerinin yer aldığı tablo hediye etti.

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