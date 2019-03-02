Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, Nilüfer’deki projelerin Ak Partili Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla yapıldığını belirterek, "Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nı, Özlüce Bulvarı’nı hatta orta refüjdeki çiçekleri Büyükşehir Belediyesi dikti. Altyapıyı komple Büyükşehir yaptı. 20 senedir Nilüfer için ne yaptın? 20 sene 500 bine yakın nüfusu olan bir ilçede Belediye başkanlığı yaptın, anlatacağın bir hikayen bir projen var mı?" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ak Partinin Büyükşehir Başkan Adayı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’nın Emek Mahallesinde inşa edilen Bilgi Evi’nin açılışına katıldı.

Açılışta düzenlenen mahalle mitinginde halka seslenen Aktaş, rakibi Mustafa Bozbey’e yüklendi. HDP destekli CHP’li rakibim 20 sene ilçe belediye başkanlığı yapan rakibime soruyorum 20 senedir Nilüfer için ne yaptın? diye soran Aktaş, "O gördüğünüz ana arterleri FSM Bulvar’ını Özlüce Bulvarı’nı hatta onların orta refüjündeki çiçekleri Büyükşehir belediyesi dikti. Altyapıyı komple Büyükşehir yaptı. Sitelerin sosyal tesis, otopark, yeşil alanlarını yaptığı bir ortamda, 20 sene 500 bine yakın nüfusu olan bir ilçede belediye başkanlığı yaptın, anlatacağın bir hikayen ve bir projen var mı? Biz kimseye iftara atmıyoruz. Gönül gönüle verdik. Vatana millete devlete aşık Ak ve MHP olarak gönül birlikteliği yaptık. Sahada bunları her bir kardeşimize anlatalım. Bugüne kadar devam eden istikrarımızı daha kuvvetli bir şekilde ülkemizin bekasını düşünerek, terör gruplarıyla kol kola girenlerle beraber olmadan biz olarak yürüyerek 31 Mart akşamını zaferle kapatalım. Allah birlik beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.

