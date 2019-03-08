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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş 350 kadına karanfil dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 22:52 | Son Güncelleme

BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Bursa Kent Konseyi ve Kadın Meclisi tarafından düzenlenen ''8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması'' yapıldı.

Serkan AKKUŞ/BURSA,(DHA) BURSA Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Bursa Kent Konseyi ve Kadın Meclisi tarafından düzenlenen ''8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması'' yapıldı. Etkinlige katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eşi Sevinç Aktaş ile birlikte tüm masaları dolaşarak davetlilere karanfil hediye etti. Bursa?da görev yapan kadın muhtarlar, kadın dernek temsilcileri ve kadın yöneticiler, Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin düzenlediği dayanışma gecesinde bir araya geldi. Merinos Gölpark Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe; Başkanı Alinur Aktaş, eşi Sevinç Aktaş'la birlikte katıldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat'ın eşi Ayşegül Canbolat, AK Parti milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ile Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gülten Kapıcıoğlu, Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık da bu renkli gecede Bursalı bayanları yalnız bırakmadı. Başkan Aktaş, eşi Sevinç Aktaş ile birlikte tüm masaları tek tek dolaşarak, davetlilere birer karanfil ile içerisinde kadınlara yönelik eşyaların bulunduğu hediyelik paketler takdim etti. ÇOK ÖNEMLİ VE DEĞERLİSİNİZ 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak için düzenlenen gecede konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, her başarılı erkeğin arkasında bir kadının bulunduğunu söyledi. Konuşmasında karı-koca tanımlamasının mitolojisine de değinen Başkan Aktaş, terim halini alan ifadenin manidar olduğunu ifade etti. Toplumda bir dağın kocalığı yüceliğinin üzerindeki karla ortaya çıktığına inanıldığını belirten Başkan Aktaş, Karı-koca denmesinin esprisi budur. ?Eğer bir dağı kar örtüyorsa, o dağ yüce-yüksek bir dağdır anlamında kullanılmış. Sizler, eşlerinizin yüceliğini, çalışkanlığını, duyarlılığını, basiretini, onların devamlılığını ortaya çıkartan insanlarsınız. Aynı zamanda sizler birer kardeş, evlat, yol arkadaşısınız. Birileri için bu manada çok önemli ve değerlisiniz. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum? dedi.

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