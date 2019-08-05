Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı en büyük şehir olan Bursa'da teşkilatlara teşekkür ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım projelerine de destek mesajı verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'dan mutlu bir şekilde ayrıldığını belirterek, "Bayramdan sonra ulaşım projelerimizle ilgili Ulaştırma Bakanlığı ile ortak çalışmaya başlayacağız. Cumhurbaşkanımız teşkilatlarımıza, 'Bursalılar bize güvendi, güvenlerini boşa çıkartmamak için çok çalışmalısınız' dediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 milyar dolarla Türkiye'nin en büyük yatırımı olan İstanbul Bursa İzmir Otoyolu'nun açılışı ve Türkiye'nin 10. Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Hem otoyol hem de Şehir Hastanesi'nde vatandaşlardan gördüğü ilgi karşısında memnuniyetini dile getiren Erdoğan, akşam saatlerinde de Merinos AKKM'de teşkilat mensuplarıyla yemek yedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZA MORAL OLDU'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'dan mutlu ayrıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Cumhurbaşkanımız Bursa'da moral depoladı. Otoyol açılışı bir mitinge dönüştü. Buradaki kalabalık ve sonrasında Şehir Hastanesi'ndeki ilgi ve hastaların hayır duası Cumhurbaşkanımıza moral oldu. Cumhurbaşkanımıza seçim sathı mahallinde Bursa halkına söz verdiğimiz 5 önemli ulaşım projesini aktardık. Metronun Şehir Hastanesi'ne uzatılması, Yıldırım Metro hattı, Acemler Kavşağı, T2 Hattının Osmangazi Metro istasyonuyla birleştirilmesi konusunda destek talebimizi yineledik. Bayram sonrasında Ulaştırma Bakanlığı'ndaki ekiplerle çalışmaya başlayacağız. Yakında güzel gelişmeler olacak" diye konuştu.