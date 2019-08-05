HABER

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.08.2019 09:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 milyar dolarla Türkiye'nin en büyük yatırımı olan İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun ve Türkiye'nin 10. Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan'ın şehirden mutlu ayrıldığını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projelerle ilgili açıklamalarda bulunarak "Yakında güzel gelişmeler olacak" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin kazandığı en büyük şehir olan Bursa'da teşkilatlara teşekkür ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım projelerine de destek mesajı verdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'dan mutlu bir şekilde ayrıldığını belirterek, "Bayramdan sonra ulaşım projelerimizle ilgili Ulaştırma Bakanlığı ile ortak çalışmaya başlayacağız. Cumhurbaşkanımız teşkilatlarımıza, 'Bursalılar bize güvendi, güvenlerini boşa çıkartmamak için çok çalışmalısınız' dediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 milyar dolarla Türkiye'nin en büyük yatırımı olan İstanbul Bursa İzmir Otoyolu'nun açılışı ve Türkiye'nin 10. Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Hem otoyol hem de Şehir Hastanesi'nde vatandaşlardan gördüğü ilgi karşısında memnuniyetini dile getiren Erdoğan, akşam saatlerinde de Merinos AKKM'de teşkilat mensuplarıyla yemek yedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZA MORAL OLDU'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa'dan mutlu ayrıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Cumhurbaşkanımız Bursa'da moral depoladı. Otoyol açılışı bir mitinge dönüştü. Buradaki kalabalık ve sonrasında Şehir Hastanesi'ndeki ilgi ve hastaların hayır duası Cumhurbaşkanımıza moral oldu. Cumhurbaşkanımıza seçim sathı mahallinde Bursa halkına söz verdiğimiz 5 önemli ulaşım projesini aktardık. Metronun Şehir Hastanesi'ne uzatılması, Yıldırım Metro hattı, Acemler Kavşağı, T2 Hattının Osmangazi Metro istasyonuyla birleştirilmesi konusunda destek talebimizi yineledik. Bayram sonrasında Ulaştırma Bakanlığı'ndaki ekiplerle çalışmaya başlayacağız. Yakında güzel gelişmeler olacak" diye konuştu.

1

ERDOĞAN'DAN AK PARTİ TEŞKİLATINA MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti teşkilatlarına da mesajları olduğunu vurgulayan Alinur Aktaş, "'Bursa halkı bize güvendi, destek verdi. Bursa sağlam kalemiz. Bize güvenenleri mahcup etmemeliyiz. İnsanların güvenini boşa çıkartmamalısınız. Çok çalışmalısınız' uyarısında bulundu" şeklinde konuştu.

Şehir Hastanesi'nin de mükemmel ve önemli bir yatırım olduğunu kaydeden Başkan Aktaş, "Bursa'ya sağlık turizmiyle ilgili çok büyük katkılar sağlayacak. İlerleyen süreçte yurt dışından hastalarımız olacak. Ayrıca 6 milyon vatandaşımız yararlanacak. Adeta bir sağlık üssü Bursa'ya kazandırıldı" ifadelerini kullandı.

Başkan Aktaş, insanı merkeze alarak Bursa'yı geliştireceklerine de vurgu yaparak, "Cumhurbaşkanımızın tavsiyeleri doğrultusunda yatay mimariyi önceliyoruz. Kaçak yapılaşmaya karşı Tower Plaza’nın Eker Park’taki binaların yıkılması da bu kararlılığımızı ortaya koyuyor. Bursa’nın yeniden yeşil özelliğinin kazanması için çalışacağız. Millet bahçeleri, tematik parklar, mesire alanları, aktivite alanlarıyla tekrar oksijeni bol, bahçesi, parkı çok yeşil Bursa’yı inşa edeceğiz. Turizm yatırımlarıyla Bursa'nın aldığı pay artacak, ekonomik zenginliği hep beraber paylaşacağız" şeklinde konuştu. (İHA)

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
HDP'li il başkanı gözaltına alındıHDP'li il başkanı gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
Bursa Cumhurbaşkanı Erdoğan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş

En Çok Okunan Haberler

YKS tercih sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama!

YKS tercih sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

G.Saray'a müjde! Çifte talip var

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

Acun Ilıcalı'dan TV8'e flaş transfer! İşte yeni program

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

31 Mart seçimi iptal olunca yeniden sandığa gidildi! Kazanan belli oldu

HDP'li il başkanı gözaltına alındı

HDP'li il başkanı gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Erdoğan 'müjdeyi veriyorum' dedi ve açıkladı: Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Suç duyurusunda bulunacağım

Diğer Haberler
HDP Mardin İl Başkanı Eylem Amak gözaltına alındı

HDP'li il başkanı gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bursa'da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi açılış! İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan geçti

Tarihi açılış! İlk olarak Erdoğan geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: Fırat'ın doğusuna gireceğiz

Erdoğan'dan yeni operasyon mesajı: ABD ve Rusya ile paylaştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı

Kocaeli'de iki isim İYİ Parti’den MHP’ye geçti

Bahçeli çağrıda bulunmuştu! İki isim MHP'ye geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.