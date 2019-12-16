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Bursa Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı 20 Aralık'ta açılacak

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 16.12.2019 15:30 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: - "Fuarın yerli onur konuğu, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Teoman Duralı, yabancı onur konuğu da Bosna Hersek Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Cevad Karahasan olacak"

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez organize edilen kitap fuarı, Türkiye'nin önde gelen yayınevleri, sahafları ve yazarlarının katılımıyla 20-29 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen fuarın tanıtım toplantısında, organizasyona ilişkin bilgi verdi.

Aktaş, 200 civarında imza etkinliği, 50 dolayında da söyleşi ve konferans programının yapılacağını aktararak, "Fuarın yerli onur konuğu, Cumhurbaşkanlığı Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Teoman Duralı, yabancı onur konuğu da Bosna Hersek Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Cevad Karahasan olacak. Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Canan Karatay gibi isimlerin de yer alacağı etkinliğin açılışına, Aliya İzzetbegoviç'in torunu Nada Berberoviç Dizdareviç de katılacak." ifadelerini kullandı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki fuarda, Türkiye'nin önde gelen 125 yayınevinin stant açacağı bilgisini paylaşan Aktaş, sahafların da organizasyonda yer alacağını duyurdu.

Dolu dolu bir kültür şöleni yaşanacağını vurgulayan Aktaş, fuar için dost ve kardeş Bosna Hersek'in "misafir ülke" olarak belirlendiğini ifade etti.

Etkinlik takviminin, Büyükşehir Belediyesinin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından öğrenilebileceğini bildiren Aktaş, "Bursa'nın kültür hayatına katkı sunmak, Bursalıların daha verimli vakit geçirmelerini sağlamak için arkadaşlarımızla gece gündüz demeden düşünmeye ve üretmeye devam ediyoruz. 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı anısına ithaf ettiğimiz fuarımızın açılışına tüm halkımızı davet ediyorum. Güçlü Türkiye'nin geleceğini, okuyan ve araştıran nesiller inşa edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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