Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde başkan vekilleri ve komisyon üyeleri belli oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan vekilleri ile 11 ihtisas komisyonu ile encümen üyeleri belli oldu. Ahmet Yıldız ve Mihrimah Kocabıyık başkan vekili seçildi. Büyükşehir Meclisi’nde alınan kararla, katı atık bedelleri su faturasıyla birlikte tahsil edilmeyecek. Katı atık bedellerini ilçe belediyeleri tahsil edecek.

31Mart yerel seçimlerinin ardından Bursa Büyükşehir Meclisi Alinur Aktaş başkanlığında ilk kez toplandı. Toplantıya 102 meclis üyesinden 101’i katılırken,Pazartesi günü mazbatasını alacak olan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar izleyici bölümünde meclisi takip etti.

Ak Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ve Başkan Alinur Aktaş’ın eşi Sevinç Aktaş ve çocukları da ilk büyükşehir meclis heyecanını yaşadılar.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bugüne kadar Bursa’ya hizmet eden tüm başkan ve meclis üyelerine teşekkür ederken ölenleri rahmetle anarak, “31 Mart tarihi itibariyle herkes hür iradesiyle sandığa gitti. Bursa ve 81 ilde kanaatlerini belirtti. Seçimlerin gerçekleştiği tarihten itibaren meclisler toplanarak çalışmalarına hızlı şekilde başlamış durumdalar. Mazbataların alınmasıyla süreç başladı. YSK Mustafakemalpaşa’da sonucu onayladı. Meclis üyelerimiz mazbatalarını aldılar. Belediye Başkanı arkadaşımız Pazartesi mazbatası takdim edileceği için misafir koltuğunda bizler izlemekte. Süreçle alakalı emeği katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde yeni döneme başlıyoruz” dedi.

CHP Sözcüsü Osman Ayradilli ise yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, “Umarız ve dileriz ki hep birlikte Bursamız için sağlıklı doğru canlı ve güzel kararlar alırız. Tabiki hepsi oy birliğiyle geçsin. Olumlu gördüğümüz her noktada destek vereceğimizi, olumsuz gördüğümüz herşeye muhalefet edeceğimizi Bursa’da bizi buraya yollayan insanların yararına güzel işler yapacağımızı ifade ediyoruz” dedi.

İyi Parti Sözcüsü Mehmet Temirtaş ise, 5 yıl sonunda ulaşım problemini tamamen çözen bir Bursa istediklerini ifade ederek, “Timsah kafası yerleştirilmiş olmasını, problemlerin çözülmüş olmasını, Bursa’nın eski yeşil imajına kavuşmuş olmasını, Doğanbey ucubelerinin traşlanmasını, uluşehir siluetine dönülmesini, rantsal yerine gerçek kentsel dönüşümlerin yapılmasını temenni ediyorum” diye konuştu

MHP Grup Sözcüsü Mustafa Engin Kargılı da, zora talip olduklarının farkında bulunduklarını dile getirerek, “Allahımız bizi darda bırakmayacaktır. Çok çalışacağız ve zoru başaracağız. Halkın sınırsız ihtiyaçlarını aciliyet sırasına göre en etkin karşılamak için Bursa’nın yaşanabilir bir şehir olması için çalışacağız. Faydası olan her konuda destek olacağız” şeklinde konuştu. .

Ak Parti Sözcüsü Fethi Yıldız da, “Alinur Aktaş Başkanlığında güzel işler ve sorunların tamamının çözüleceğine inanıyorum. Alacağımız kararların hayırlara vesile getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu

Mecliste başkan vekillikleri, encümen üyelikleri ve ihtisas komisyonları için oylamalar yapıldı.

1 Başkan Vekilliği’ne Ahmet Yıldız 68 oyla, 2.Başkan Vekilliği’ne ise Mihrimah Kocabıyık 67 oyla seçildi.

Divan katipliklerine Merve Ekmekçi ve Abdullah Çalı seçildi

Encümen üyeliklerine; Fethi Yıldız, İbrahim Arslan, Ercan Barutçuoğlu, Halide Serpil Şahin, Murat Demir seçildiler.

Komisyon üyelikleri ise şu isimlerden oluştu:

Plan Bütçe komisyonu üyelikleri: Kadir Kahraman, Murat Avinç, Ali Mersin, Ali Zeybek, Mustafa Engin Kargılı, Galip Gür, Yalçın Işıkyıldız.

İmar Bayındırlık Komisyonu: Turgay Yel, Merve Ekmekçi, Aslıhan Köse, Murat Evke, Mahmut Gök, Osman Ayradilli, Arzu Karataş.

Çevre Sağlık Komisyonu. Mihrimah Kocabıyık, Elif Koç, Abdullah Çalı, Ahmet Eraslan, Erkan Dönmez.

Eğitim Kültür Gençlik Spor Komisyonu: Mutlu Keskin, Tarık Köse, Abdullah Akşeker, Faruk Adıyaman, Zafer Yıldız.

Ulaşım Komisyonu: Recai Baykan, Cemil Demir, Semih Türkcan, Ayhan Önal, Remzi Çınar .

Hukuk Komisyonu. Arif Bayrak, Hicran Başkök, Hasan Turan, Mustafa Engin Kargılı, Ercan Korkmaz.

Sosyal İşler ve Turizm Komisyonu. Halil Çakır, Selami Ekeman, Nihat Arı, Ahmet Eraslan, Şahin Sevinç.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Nuray Laçiner, Emin Koçdemir, Ergün Aydın, Serhat Savcı, Asiye Çalışkan.

Engelliler Komisyonu. Selami Selçuk Türkmen, Ahmet Faruk Türe, Ahmet Yaşar Akbey, Nadir Ünlü, Murat Tanrıverdi.

Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu: Selahattin Külcü, Halil Arslan, Ayşegül Seyran, Mesut Bedel, Hüdai Demir.

Doğal Afet ve Kentsel Dönüşüm Komisyonu: Levent Görgün, Samet Uslu, Polat Ahmet, Osman Durdu, Ozan Eroğlu.

Marmara Belediyeler Birliği’ne ise Faruk Türe, Ahmet Yıldız asil Abdullah Çalı ise yedek üye olarak seçildi.

Tarihi Kentler Birliği’ne; Semih Türkcan, Merve Ekmekci ve Mahmut Gök üye olarak seçildi.

Sağlıklı Kentler Birliği’ne de; Mihrimah Kocabıyık, Serpil Şahin, Nadir Ünlü üye olarak seçildi.

Bursa Belediyeler Birliği’ne ise; Arif Bayrak, Halil Çakır, Nuray Laçiner, Murat Avinç, Recai Baykan, Murat Demir, Mahmut Gök, Erkan Dönmez, Oktay Altun, Adnan Akın üye olarak seçildiler.

Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği’ne ise şu isimler üye olarak seçildi: Ayşegül Seyran, Ali Mersin, Fethi Yıldız, Nihat Arı, Ahmet Eraslan

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği’ne de; Elif Koç, Samet Uslu ve Faruk Adıyaman seçildiler.

Türk Dünyası Belediyeler Birliğine ise şu isimler seçildi: Polat Ahmet, Mutlu Keskin, Osman Durdu.

Hayvancılığı Geliştirme Birliğine, Süleyman Çelik, Emin Koçdemir seçildiler.

Öte yandan Bursa Büyükşehir Meclisi’nde alınan kararla ilçe belediyelerine aktarılan katı atık bedelleri artık su faturasıyla birlikte tahsil edilmeyecek. İlçe belediyeleri, katı atık bedellerini kendileri tahsil edecek.