İddianın yerel seçimler öncesinde şahsına ve partisine zarar vermek adına gündeme getirildiğini belirten Aktaş, haberde harcama kalemlerinin abartıldığını, hediyelik eşyayla sınırlı tutulduğunu, giderlere kadın derneklerinden öğrencilere, ihtiyaç sahiplerinden kamu kurumlarına kadar onlarca alanda verilen desteğin de dahil olduğunu kaydetti. Aktaş, "13 buçuk aydır buradayım, 3 tane kravat hediye etmedim. Bu konuda eleştiri alıyorum. Son 10 aydaki harcamalar bir önceki yılın toplam tutarının 5'te 1'i oranında. Gönlüm rahat, aksini ispat etsinler, Bursa'yı değil ülkeyi terk ederim." ifadesini kullandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kasım ayı olağan meclis toplantısında konuşan Aktaş, bir gazetecinin, belediyenin 23 milyon liralık hediye harcaması yaptığı iddiasının yer aldığı habere ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, belediyenin 23 milyon liralık hediyelik eşya harcaması yaptığı iddialarına ilişkin, "13 buçuk aydır buradayım, 3 tane kravat hediye etmedim. Son 10 aydaki harcamalar bir önceki yılın toplam tutarının 5'te 1'i oranında. Gönlüm rahat, aksini ispat etsinler, Bursa'yı değil ülkeyi terk ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin maksatlı ve gerçek dışı bilgilerle hazırlandığını anlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Seçim arifesinde birileri tarafından farklı mecralara çekilmeye çalışılıyoruz. Finans yönetimi anlamında kendime çok güveniyorum. Belediyenin içerisindeki durumu göz önünde bulundurarak, kime ne vermem gerektiği konusunda kabiliyet sahibiyim. Belediyenin cebinden para aksa, böyle bir hediye mantığım yok. Evlilikte 40 yılını dolduranlara, 24 Kasım'da öğretmenlere aktivite düşünüyoruz. İkramlarda bulunma düşüncemiz var fakat bunlar makul ölçüler çerçevesinde gerçekleşir. Bundan taviz vermeyiz, bizi bilenler biliyor. Allah'tan ve günah işlemekten korkuyorum. Belediyespor yardımlarından kamuya alınacak malzemelere, ihalelere kadar itinalı davranmaya çalışıyoruz. Bir taraftan borç ödüyor diğer taraftan sponsor sağlıyoruz. İşin lüks harcamaları konusunda arkadaşlarımız, vatandaşlarımız müsterih olsun. Bu konuda veremeyeceğimiz hesap yok."

Açıklamada ayrıca, düğün salonlarında meşale, şelale, volkan ve pasta maytapları gibi piroteknik maddelerin kullanımının yasaklanması kararı alındığı da kaydedildi.

