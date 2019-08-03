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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde toplu sözleşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 13:49 | Son Güncelleme

BURSA Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan sözleşmeli personelin idari maddelerle ilgili çalışma düzeni, kadrolu çalışanlarla eşitlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde toplu sözleşme

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan sözleşmeli personelin idari maddelerle ilgili çalışma düzeni, kadrolu çalışanlarla eşitlendi. 5 bin kişiyi ilgilendiren sözleşmeye Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Alinur Aktaş, Hak İş Konfederasyonu adına da Genel Başkan Mahmut Arslan birlikte imza koydu.
Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden BİNTED bünyesinde görevli personel, idari çalışma düzeni açısından memur ve işçi ile aynı haklara sahip oldu. İlgili sözleşme, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Osmangazi Salonu’nda düzenlenen törenle imzalandı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet İş Sendikası Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Yavuz ve çok sayıda personel katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kongre merkezine gelişinde Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Başkan Aktaş, toplu iş sözleşmesinin imzalanacağı salona, davul-zurna ve konfetiler eşliğinde, alkışlar arasında girdi.
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Başkan Aktaş, yaptığı konuşmada, verilen sözlerin gerçekleşmesi anlamına gelen sözleşmenin hayırlı olmasını diledi. 15 Mart 2019 ile 15 Mart 2021 tarihleri arasını kapsayan anlaşmadan 5 bin personelin yararlanacağını söyleyen Başkan Aktaş, Büyükşehir çalışanları arasında artık ayrım kalmadığını, sözleşmeli personelin idari maddelerle ilgili çalışma düzeninin kadrolu çalışanlarla eşitlendiğini ifade etti. Sözleşme kapsamında daha önce 45 olan haftalık çalışma saatlerinin 42,5 saate çekildiğini, böylece personelin her hafta 2 gün izin yapma imkanına kavuştuğunu belirten Başkan Aktaş, 31 Aralık 2019 tarihinde son bulması planlanan ve 350, 250, 150 ve 100 TL olarak çalışanların hesaplarına yatırılan seyyanen ödemelerin de imzalanan sözleşme ile birlikte 2020 tarihine kadar uzatıldığını vurguladı. Seyyanen yapılan ödemelerin 2020 Haziran ayından sonra da sendika indirimi olarak devam edeceğini açıklayan Başkan Aktaş, normal şartlarda sözleşme şartlarına dahil olmayan bin kadar güvenlik personelinin de sözleşme kapsamında aynı haklardan yararlandırıldığını kaydetti.
Osmanlı’ya başkentlik yapan Bursa’ya hizmet etmenin Büyükşehir’de çalışan herkes için büyük onur ve gurur kaynağı olması gerektiğini ifade eden Alinur Aktaş, “Bu kutlu şehre hizmet etmek, bizim için asli unsur olmalı. Aldığınız farklar annenizin ak sütü gibi helal olsun. Sözleşmenin imzalanmasında büyük emeği olan Hak İş Konfederasyonu başkanımıza, Hizmet İş Sendikası Bursa Şubesi müdürüne ve Büyükşehir Belediyesi bürokratlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sürecin Bursamız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.
Hak İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan ise yaptığı konuşmada, Bursa’da Büyükşehir Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında varılan mutabakatın Türkiye’ye örnek olması gerektiğini söyledi. İmzalanan toplu sözleşmeyle kadrolu olmayan personele yönelik 31 Mart seçimleri öncesi ve sonrasında verilen sözlerin yerine getirildiğini kaydeden Arslan, “Belediye meclisi kararını toplu sözleşmeye dönüştürerek ve bizi 2020 Mart ayına kadar mağdur etmeyecek bu çözümün mimarı, Başkan Aktaş ve ekibidir. Bursa’ya ve başkanımıza yakışan da budur” diye konuştu. Arslan, salonu dolduran sözleşmeli personele Bursa için daha çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.
Konuşmaların ardından Başkan Aktaş, toplu iş sözleşmesine imza attı. Hak İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, günün anısına Başkan Aktaş’a seramik tablo takdim etti.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde toplu sözleşmeBursa Büyükşehir Belediyesi'nde toplu sözleşmeBursa Büyükşehir Belediyesi'nde toplu sözleşmeBursa Büyükşehir Belediyesi'nde toplu sözleşme

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