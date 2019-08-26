HABER

Bursa Büyükşehir Belediyesinden "Zafer Ruhu" videosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 23:14 | Son Güncelleme

Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı, Bursaray'da "Zafer Ruhu"nu anlatan kısa tiyatro gösterisinin videosu, büyük ilgi gördü

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı "Zafer Ruhu" etiketli video, izleyenleri duygulandırdı.

Aktaş, Twitter hesabından "#BüyükTaarruz'un 97. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize minnetle... #ZaferRuhu" ifadelerini kullanarak bir video paylaştı.

Biri kadın iki tiyatro oyuncusunun, bir anda bindikleri Bursaray'da sahnelediği "Zafer Ruhu"nu anlatan kısa oyunun videosu büyük ilgi gördü.

Çok sayıda kişinin beğenip paylaştığı videoda, Kurtuluş Savaşı yıllarında Bursa'da yaşananlar ve o gün cepheye gidenlerin kahramanca mücadelesi anlatılıyor. Oyunda, yüzü ve kamuflajı kanlar içindeki asker cephede yaşadıklarını, eşini ve çocuklarını cepheye gönderen kadın da nasıl silah taşıdığını anlatıyor.

Videoda, cepheyi canlandıran kısa oyunu izleyen Bursaray yolcularının duygulandıkları, bazılarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görülüyor.

Video, "Bu vatan kurtulduysa o güzel şehitler sayesinde kurtuldu, nolur onları unutmayın, onlara Fatiha'lar okuyun, onların yüzü suyu hürmetine alnımız dik, yüz sene sonra bu vatanda yaşıyoruz." mesajıyla sona eriyor.

Turistler buraya akın ediyor! Turistler buraya akın ediyor!
İzmirli kadınlar Emine Bulut için tek yürek olduİzmirli kadınlar Emine Bulut için tek yürek oldu
Ak Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, Bitlis Valisini ziyaret ettiAk Parti İzmir Milletvekili Yıldırım, Bitlis Valisini ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zafer Ruhu

En Çok Okunan Haberler

CHP'li başkanın HDP sözlerine CHP'liler tepki gösterdi!

CHP'li başkanın HDP sözlerine CHP'liler tepki gösterdi!

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınmıştı! 'Sakal ektirdim'

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
26 Ağustos 2019 On Numara çekiliş sonuçları

26 Ağustos 2019 On Numara çekiliş sonuçları

1 ay önce askerden gelmişti! Acı haber

1 ay önce askerden gelmişti! Acı haber

Cenaze dönüşü feci kaza! Yaralılar var

Cenaze dönüşü feci kaza! Yaralılar var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bin 676 öğretmen alacak

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Seyir halindeki otomobil alev aldı

Son dakika: Pençe-3 Harekatı'nda teröristlere ağır darbe!

Pençe-3 Harekatı'nda PKK'ya ağır darbe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.