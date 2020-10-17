HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa caddeleri hayvanat bahçesine döndü

Bursa caddeleri hayvanat bahçesine döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 12:56 | Son Güncelleme

Bursa’dan son bir haftada cadde ve sokaklarda dolaşırken görüntülenen başıboş hayvanlar hayvanat bahçelerini aratmadı.

Bursa’dan son bir haftada cadde ve sokaklarda dolaşırken görüntülenen başıboş hayvanlar hayvanat bahçelerini aratmadı. Trafikte zor anlar yaşayan sürücüler isyan ederken yetkililerden yardım istediler.
Son bir haftada özellikle şehir merkezinde trafik yoğunluğunun fazla olduğu bazı cadde ve sokaklarda dolaşan başı boş at, deve, inek, koyun görüntüleri sosyal medyada tıklama rekoru kırarken sürücülerin trafikte yaşadığı tehlikeli anları gözler önüne serdi.
Ankara Yolu Yakın Doğu Çevreyolu üzerinde sabah saatlerinde başıboş halde koşan bir at o saatte işe giden bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Yine bir kaç gün sonra aynı yol üzerinde bu sefer toplu halde koşan at sürüsü trafikte seyir halinde olan bir otomobilin üzerine doğru koşunca sürücü zor anlar yaşadı. O anları cep telefonuyla kaydeden bir kişi sosyal medyada paylaştı.
Ankara caddesi üzerinde başı boş gezen bir inek yine trafikte seyir halinde olan sürücülere zor anlar yaşatıp Cumalıkızık kavşağından mahalle içerisine kaçarak gözden kayboldu. Samanlı caddesinde akşam saatlerinde çekilen bir başka görüntüde ise bir aracın arkasına bağlanıp zorla götürülmeye çalışılan deve bu kadarına da pes dedirtirken aynı cadde üzerinde gece yarısı yola fırlayan koyun sürücüne çarpmamak için son anda duran sürücünün çekip paylaştığı görüntüler olayın vahametini gözler önüne serdi.
Başıboş bırakılan hayvanlar yüzünden trafikte kaza tehlikesiyle burun buruna gelen sürücüler, hayvan sahiplerine ağır ceza uygulanmasını istedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı Yaşını duyan hayrete düşüyor! İşte sırrı
Adana’da yakalandı! DEAŞ'lı kadının hücre evi görüntülendiAdana’da yakalandı! DEAŞ'lı kadının hücre evi görüntülendi
Sahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyardı!Sahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyardı!
1/
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncudan Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Ünlü oyuncudan Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
Pentagon'dan S-400 açıklaması
Pentagon'dan S-400 açıklaması
Ermenistan'dan Azerbaycan'a füze saldırısı!
Ermenistan'dan Azerbaycan'a füze saldırısı!
İdo Tatlıses'in mutlu günü! Sosyal medyadan duyurdu
İdo Tatlıses'in mutlu günü! Sosyal medyadan duyurdu
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Diğer Haberler
Koronavirüse yakalanan Başkan Böcek, 2 aydır hastanede tedavi görüyor
Başkan Böcek'in tedavisinde 2 ay doldu
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Adana’da yakalandı! DEAŞ'lı kadının hücre evi görüntülendi
Adana’da yakalandı! DEAŞ'lı kadının hücre evi görüntülendi
Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu
Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu
76 yaşındaki yaşlı kadın boğazı kesilerek öldürülmüştü! Her şeyi itiraf etti
Yaşlı kadın boğazı kesilerek öldürülmüştü! Her şeyi itiraf etti
Eminönü'nde denizden ceset çıktı
Eminönü'nde denizden ceset çıktı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.