HABER

Bursa caddeleri konuk halk oyunları ekipleriyle rengarenk oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.07.2019 21:39 | Son Güncelleme

BURSA Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen '33.

Bursa caddeleri konuk halk oyunları ekipleriyle rengarenk oldu

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen '33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması’ kortej yürüyüşü ile start aldı. 29 ülkeden katılan halk dansları ekipleri, yürüyüş sırasında renkli görüntüler oluşturdu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl düzenlenen '33. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması', Atatürk anıtı önünde beyaz güvercin uçurularak kortej yürüyüşü ile başladı. 29 ülkeden katılan halk dansları ekipleri, Cumhuriyet Caddesi üzerinden eski stadyuma kadar süren kortej yürüyüşü boyunca yöresel danslarıyla kendilerini tanıttı. Birbirinden farklı ve eğlenceli görüntülere sahne olacak etkinlik, 7-12 Temmuz tarihleri arasında sürecek.
'EVRENSEL BARIŞ VE KARDEŞLİĞE ATILMIŞ BİR ADIM'
Bursalı sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği korteje katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Karagöz Halk Dansları Yarışması'nı evrensel barışa ve kardeşliğe atılmış bir adım olarak gördüklerini ifade etti. Ekipler, renk cümbüşünün yaşandığı kortejin ardından Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'da birer gösteri sergileyecek.
29 ÜLKEDEN DANSÇILAR GELDİ
Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, farklı ülkelerden değişik kültürlere dünyaya yansıma şansını tanıyor. Yarışmaya, bu yıl Türkiye dışında 29 ülke katılıyor. Arjantin, Bangladeş, Başkürdistan, Bostan Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Dağıstan, Fildişi Sahilleri, Filipinler, Gürcistan, Kıbrıs, Kore, Kosova, Macaristan, Makedonya, Malezya, Meksika, Moğolistan, Moldova, Özbekistan, Polonya, Senegal, Slovakya, Şili, Timor Leste, Türkmenistan, Ukrayna, Venezuella, Yakutistan gibi ülkelerden halk dansları ekipleri, kültürel birikimlerini Bursa’da izleyicilere sunacak. Merkeze bağlı 17 ilçede kurulan sahnelerde ekipler 6 gün boyunca gösterilerini sunacak.

FOTOĞRAFLI

Bursa caddeleri konuk halk oyunları ekipleriyle rengarenk olduBursa caddeleri konuk halk oyunları ekipleriyle rengarenk olduBursa caddeleri konuk halk oyunları ekipleriyle rengarenk olduBursa caddeleri konuk halk oyunları ekipleriyle rengarenk oldu

PARTNERiPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!iPhone ile çekildiğine inanamayacağınız filmler!
Kütahya'daki azot fabrikasında patlamaKütahya'daki azot fabrikasında patlama
ABD’de bir evde 5 kişinin cesedi bulunduABD’de bir evde 5 kişinin cesedi bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Mehmet Şirin Arslan öldürüldü

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım

Survivor'ın güzel yarışmacısı son haliyle korkuttu

Survivor'ın güzel yarışmacısı son haliyle korkuttu

E-5'te trafik magandası dehşeti!

E-5'te trafik magandası dehşeti!

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Resmen duyurdular

Dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Resmen duyurdular

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

Camiye bıraktığı not imamı duygulandırdı

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

İstanbul'da 22 yaşındaki gencin korkunç ölümü

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Düğünden dönerken kaza yaptılar: 16 yaralı

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dilencilerin ekmeğinin arasından para çıktı!

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

Dicle Elektrik ekibine kaçak kontrolü sırasında saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.