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Bursa caddeleri konuk halk oyunları ekipleriyle rengarenk oldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 01:06 | Son Güncelleme

29 ÜLKEDEN 700 DANSÇI KATILDI Bursa'da bu yıl 33'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na katılan 29 ülkeden 700 dansçı, kortej yürüyüşün ardından Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. 3’er dakikalık gösterilerle sahne alan gruplar, sanatseverlere unutamayacakları bir akşam yaşattı.  Uluslararası nitelikteki organizasyonun açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

Bursa caddeleri konuk halk oyunları ekipleriyle rengarenk oldu (2)

29 ÜLKEDEN 700 DANSÇI KATILDI
Bursa'da bu yıl 33'üncüsü düzenlenen 'Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'na katılan 29 ülkeden 700 dansçı, kortej yürüyüşün ardından Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. 3’er dakikalık gösterilerle sahne alan gruplar, sanatseverlere unutamayacakları bir akşam yaşattı.
Uluslararası nitelikteki organizasyonun açılışına, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Başkan Aktaş, yaptığı konuşmada, barış ve kardeşlik mesajları verdi. Altın Karagöz'ün, özgün formatıyla geleneksel çizgisini koruyarak bugünlere gelebilen Türkiye'nin alanındaki tek yarışması olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "Altın Karagöz, dünyanın farklı ülkelerinden gelen ve yaşayan kültürün halk dansları olarak dünyaya yansımasının adıdır. Altın Karagöz; dünya halklarının yarışma konseptinden öte kültürlerini özgürce sergileyebildikleri bir platformdur. Altın Karagöz; barış, kardeşlik ve hoşgörü kavramlarının Bursa’dan dünyaya yayılmasının adıdır. Bursa’mız, bağrından bir medeniyet inşa edip dünyaya armağan etmiştir. Bu yüzden böyle bir yarışmanın şehrimizde düzenleniyor olması son derece anlamlıdır. 6 gün boyunca 29 ülkeden gelen konuklarımız, yaşadıkları coğrafyanın kültürel birikimini, eşsiz gösterilerle sergileyecekler. Kendi yerel kültürümüzü yansıtan gösterileri de dünya halklarının danslarının yanında izleme imkanı bulacağız. Dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu, sevgi ve kardeşlik kavramları, 12 Temmuz’a kadar, en sıcak renklerle bütünleşip, barış mesajları olarak Bursa’mızdan dünyaya dağılacak. Bu yarışma sadece Bursa'mızı değil, ülkemizin ve insanımızın zenginliğini, konukseverliğini, kültürel değerlerini de uluslararası arenaya taşımaktadır. Yurdumuzun uluslararası tanıtımında aktif bir rol üstlenen Altın Karagöz’ün, dostluk ve kardeşliğe atılan bir adım olmasını diliyor, yarışmaya katılan bütün ülkelere başarılar diliyorum" diye konuştu.
Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik ise yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan 700 dansçının kardeşliğin, el ele vermenin ne kadar eşsiz bir duygu olduğunu herkese hatırlatacağını kaydetti.
Konuşmaların ardından yarışmaya katılan tüm ekipler 3'er dakikalık özel gösterilerini sahneledi. Müziğin, renk cümbüşüne dönüştüğü gösteriler, Bursalılar tarafından ilgiyle izlendi.

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) -

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Bursa caddeleri konuk halk oyunları ekipleriyle rengarenk oldu (2)Bursa caddeleri konuk halk oyunları ekipleriyle rengarenk oldu (2)Bursa caddeleri konuk halk oyunları ekipleriyle rengarenk oldu (2)Bursa caddeleri konuk halk oyunları ekipleriyle rengarenk oldu (2)

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