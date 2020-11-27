Bursa Ceza İnfaz kurumu önünde cinayet

Bursa’da daha önceden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldüren zanlıyı ziyarete gelen babası, husumetlisi olduğu kişiler tarafından ceza infaz kurumu önünde 9 kurşunla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi Cezaevi caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 Haziran günü Darmstad caddesi üzerinde bulunan taksiciler ve oto kiralamacılar arasında araç park etme olayı yüzünden çıkan olayda 5 kişi yaralanmış 1 kişi hayatını kaybetmişti.

Bunun üzerine Bursa H Tipi Ceza İnfaz kurumunda yatmakta olan Alican Ç.,yi ziyarete gelen babası Sadık Çayır husumetlileri tarafından sıkılan dokuz kurşun sonucu ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri ceza infaz kurumu önünde geniş güvenlik tedbiri alırken kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

