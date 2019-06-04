Bursa Cezaevi, fabrika gibi

Halil ÖZÇOBAN-Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA) - BURSA H Tipi Cezaevi’nde son üç yıl içerisinde hükümlü ve tutukluların çalıştığı atölyelerde yapılan üretimler karşılığında 12 milyon lira kazanç elde edilirken, yaklaşık 700 kişiye meslek kazandırıldı.

Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü bünyesinde farklı iş kollarında kurulan atölyelerden son 3 yılda toplam 375 hükümlü ve tutuklu faydalandı. Atölyelerde sigortalı çalışan hükümlüler, aldıkları eğitim sayesinde kendilerini hem topluma hazırlıyor hem meslek ediniyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

RESMİ VE ÖZEL KURUMLARDAN SİPARİŞ ALINIYOR

Cezaevinde hükümlü ve tutuklular tarafından, BUH-CE markasıyla, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 300 bin takım forma, İstanbul Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na 100 bin işçi elbisesi ve 50 bin bornoz, havlu, Ankara Deniz İkmal Grup Komutanlığı'na geçen yıl 240 bin askeri elbise, Bursa Sağlık İl Müdürlüğü ile tüm hastanelerin personel kıyafetleri yapıldı. Bursa Nilüfer Belediyesi Çocuk şenliklerine ise 26 bin tişört dikildi. Bazı ürünler, Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu'na bağlı Türkiye genelinde faaliyet gösteren mağazalara da gönderildi.

12 MİLYON LİRA KAZANÇ ELDE EDİLDİ

Cezaevi içindeki satış mağazasında cezaevi bünyesindeki atölyelerde ve başka cezaevlerindeki iş yurtlarında üretilen ürünler satışa sunuluyor. Reyonda, bornoz 110 lira, el havlusu 16 lira, banyo havlusu 28 lira, nevresim takımı tek 100, çift 120 lira, kravat 15 lira, baston 85 lira, tespih 50-100 liraya satılıyor. Ayrıca reyonda hükümlü ve mahkumlar tarafından yapılan gemi maketleri de büyük ilgi görüyor. Son üç yıl içerisinde toplam 375 kişinin çalıştığı işyurdu atölyelerinde, yapılan üretimler karşılığında 12 milyon kazanç elde edilirken, yaklaşık 700 kişiye meslek kazandırıldı. Cezaevindeki ekmek fırınında ise kamu ve özel kurumlardan gelen taleplere göre unlu mamüllerin üretim yapılıyor.

'MESLEK SAHİBİ OLDUK'

Marangoz atölyesinde ise okul ve kreş dolapları, vestiyer, yüklük, banyo ve mutfak dolapları gibi isteğe göre çeşitli ürünler üretiliyor. Cezaevinde kalan hükümlü G.A., “Asgari ücretle geçinen 5 çocuklu bir ailenen çocuğuyum. Kötü alışkanlıklarım benim kaderimi belirledi. Sağolsun öğretmenlerim, müdürlerim birçok yönden kendimi geliştirmemi sağladılar. Önce liseyi bitirdim, şuan üniversiteyi bitirmeye çalışıyorum. Ayrıca tekstil atölyesinde çalışıyorum. Allah bu yolda bana yardımcı olanlardan razı olsun” dedi.

Cezaevine girmeden sigorta acentesinde, lojistik, pazarcılık, zeytincilik gibi işlerde çalıştığını belirten S.E. ise, işlediği suçtan dolayı müebbet hapis cezası aldığını söyleyerek, “Cezaevine girince 9 yıl boyunca hiç çalışmadım. Son 1 yıldır tekstil atölyesinde nevresim, havlu ve hurç üretiminde çalışıyorum” dedi. 38 yaşında olduğunu ve iki çocuğunun bulunduğunu belirten İ.Ü. ise, “Dışarıda avukat katibiydim. Şu anda çay ocağında çalışıyorum. Üniversite kaydımı dondurdum. İnşallah çıkınca devam edeceğim” diye konuştu. İşlediği suçtan dolayı 24 yıl hapis cezası aldığını belirten E.A. da, “Dışarıda inşaat işlerinde çalışıyordum. Kışın da tekstil işi yaptım. Şimdi cezaevinde 11 aydır usta makineci olarak çalışıyorum” dedi.

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