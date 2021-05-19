Bursa'da 10 dakikada 5 fabrikayı kundaklayan şüpheli yakalandı

Olay, gece yarısı İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi’nde bulunan mobilya sanayinde meydana geldi. Avarlar Sokak üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasının önünde bulunan kerestelerin yandığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken aynı dakikalarda 4 farklı noktada daha kereste yangını çıktığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

MOBİLYA FABRİKALARINDA HASAR MEYDANA GELDİ

Kerestelerin yanması ve çevrede bulunan diğer kereste istiflerine sıçraması sonucu yangın kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri 5 farklı noktada çıkan yangınları söndürmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu alevler çevrede bulunan çok sayıdaki mobilya fabrikalarına sıçramadan kontrol atlına alınırken, yanan fabrikalarda maddi hasar meydana geldi.

30 DAKİKALIK KOVALAMACAYLA YAKALANDI

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri yangınların kundaklama sonucu çıkartılmış olabileceği şüphesi üzerine çalışma başlattı. 23 farklı güvenlik kamerasını inceleyen ekipler bir kişinin fabrikaların önünde bulunan keresteleri ateşe vererek olay yerinden kaçtığını tespit etti. Yapılan araştırmalar sonrası şüphelinin Onur A. olduğunu saptayan polis, harekete geçti. Şüphelinin kaçış güzergahını belirleyerek çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran polis ekipleri yolda yürüyen bir kişiyi durdurmak istedi. Ancak polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli koşarak kaçmaya başladı. Kaçan kişiyi takip eden polis, bölgeye takviye ekip istedi. Şüpheli, fabrikaların bahçesine girerek izini kaybettirmeye çalışırken, takviye gelen ekiplerle bölge abluka altına alındı. Yaklaşık 30 dakika sonra yangınları çıkarttığı belirlenen Onur A. saklandığı kereste yığınlarının arasında yakalandı. Gözaltına alınan Onur A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.