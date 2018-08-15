HABER

Bursa'da 10 kamyon dolusu çöpü evinde biriktiren yaşlı kadın yatalak oğlumun çeyizi diyerek kendini savundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 18:55 | Son Güncelleme

Bursa’da yaşlı bir kadının evinden 10 kamyon çöp çıktı. Belediye ekipleri tarafından evi temizlenen yaşlı kadın, çöplerin yatalak oğlunun çeyizi olduğunu söyledi.

Bursa'da 10 kamyon dolusu çöpü evinde biriktiren yaşlı kadın yatalak oğlumun çeyizi diyerek kendini savundu!

Sırameşeler Mahallesi Beydere Sokak’ta 3 katlı apartmanın 2. katından çevreye yayılan kötü kokular üzerine mahalle sakinleri Osmangazi Belediyesi ve polise şikâyette bulundu.

EVİN BÜTÜN ODALARINDA ÇÖP BİRİKTİRMİŞ

İhbar üzerine adrese giden Temizlik İşleri, Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çöp evle karşılaştı. 70 yaşındaki Şaziye K'ye ait 160 metrekare dairenin bütün odalarının biriktirilen çöplerle dolu olduğu görülürken, belediye ekipleri evi uzun süren çalışmalar sonunda tamamen temizledi.

ÇÖPLERİN YATALAK OĞLUNUN ÇEYİZİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Kocası yıllar evvel hayatını kaybeden ve yatalak hasta oğluyla birlikte yaşadığı öğrenilen Şaziye K, biriktirdiği çöplerin oğlunun çeyizi olduğunu iddia ederken, belediye ekipleri evden 10 kamyon dolusu çöp çıkardı.

"KÖTÜ KOKULAR ARTIK DAYANILMAZ HALE GELMİŞTİ"

Yaşlı kadının alt katında oturan Turan Tınk, uzun süredir rahatsız oldukları kötü kokuların artık dayanılmaz hâle geldiğini belirterek, “Yaşlı kadın yıllardır her akşam eve 4-5 poşetle geliyor. Sokaklarda, pazarlarda ne bulduysa eve getiriyor. Kötü kokuların dışarıya yayılmaya başlamasıyla evde çöp biriktirdiğini anladık. Sıcak havalarda koku iyice artınca apartmana giremez olduk. Artık yangın çıkmasından kokuyorduk. Belediye ekiplerinden Allah razı olsun. Evi tamamen temizleyip, ilâçladılar” dedi.

PARTNERKaslar yarışıyor!Kaslar yarışıyor!
/ek bilgilerle / Sultanbeyli'de hastane çatısında yangın /ek bilgilerle / Sultanbeyli'de hastane çatısında yangın 
Yerli telefon firmasını ziyaret eden vekillerden yerli ürün çağrısıYerli telefon firmasını ziyaret eden vekillerden yerli ürün çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa çöp ev çeyiz

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Murat Yıldırım 'Çin Seddi' sorusunu bilemeyen yarışmacı hakkında konuştu

Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

Defne Samyeli'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika... Rus Dışişleri'nden Türkiye açıklaması!

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan'ın ABD ürünlerini boykot çağrısına bir destek de RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'dan

Erdoğan-El Sani görüşmesinde gözlerden kaçan ayrıntı

Erdoğan-El Sani görüşmesinde gözlerden kaçan ayrıntı

İstanbul Sultanbeyli'de hastanede yangın!

İstanbul Sultanbeyli'de hastanede yangın!

Kan donduran görüntü! Kedinin bacaklarını keserek öldürdüler

Kan donduran görüntü! Kedinin bacaklarını keserek öldürdüler

Nişantaşı'ndaki gece kulübü kurşunlanmasının failleri Ketçap Ferdi ve Molla Fatih AVM'de yakalandı

Nişantaşı'ndaki gece kulübü kurşunlanmasının failleri Ketçap Ferdi ve Molla Fatih AVM'de yakalandı

Üniversiteli Mert'in korkunç sonu!

Üniversiteli Mert'in korkunç sonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.