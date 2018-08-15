Bursa'da 10 kamyon dolusu çöpü evinde biriktiren yaşlı kadın yatalak oğlumun çeyizi diyerek kendini savundu!

Sırameşeler Mahallesi Beydere Sokak’ta 3 katlı apartmanın 2. katından çevreye yayılan kötü kokular üzerine mahalle sakinleri Osmangazi Belediyesi ve polise şikâyette bulundu.

EVİN BÜTÜN ODALARINDA ÇÖP BİRİKTİRMİŞ

İhbar üzerine adrese giden Temizlik İşleri, Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çöp evle karşılaştı. 70 yaşındaki Şaziye K'ye ait 160 metrekare dairenin bütün odalarının biriktirilen çöplerle dolu olduğu görülürken, belediye ekipleri evi uzun süren çalışmalar sonunda tamamen temizledi.

ÇÖPLERİN YATALAK OĞLUNUN ÇEYİZİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Kocası yıllar evvel hayatını kaybeden ve yatalak hasta oğluyla birlikte yaşadığı öğrenilen Şaziye K, biriktirdiği çöplerin oğlunun çeyizi olduğunu iddia ederken, belediye ekipleri evden 10 kamyon dolusu çöp çıkardı.

"KÖTÜ KOKULAR ARTIK DAYANILMAZ HALE GELMİŞTİ"

Yaşlı kadının alt katında oturan Turan Tınk, uzun süredir rahatsız oldukları kötü kokuların artık dayanılmaz hâle geldiğini belirterek, “Yaşlı kadın yıllardır her akşam eve 4-5 poşetle geliyor. Sokaklarda, pazarlarda ne bulduysa eve getiriyor. Kötü kokuların dışarıya yayılmaya başlamasıyla evde çöp biriktirdiğini anladık. Sıcak havalarda koku iyice artınca apartmana giremez olduk. Artık yangın çıkmasından kokuyorduk. Belediye ekiplerinden Allah razı olsun. Evi tamamen temizleyip, ilâçladılar” dedi.

