HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da 15 kilometrelik kovalamaca çıkmaz sokakta bitti

Bursa'da 15 kilometrelik kovalamaca çıkmaz sokakta bitti

30.05.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kısıtlama saatlerinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Emre Rahman Y. ve 3 arkadaşı, 15 kilometrelik kovalamacanın ardından çıkmaz sokakta sıkıştırıldı. Otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü ve arkadaşlarını polis kıskıvrak yakaladı. Kaçmaya çalıştığı sırada protez dişini kaybeden Emre Rahman Y., "Dişimi yaptırmak için 20 bin TL verdim, tekrar yerine takmayayım mı?" diyerek polislere tepki gösterdi. Polis ise olay yerinde protez diş aradı.

Bursa'da 15 kilometrelik kovalamaca çıkmaz sokakta bitti

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi’nde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yapan motorize yunus timleri, şüphe üzerine Mudanya Bulvarı'nda ilerleyen Emre Rahman Y. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobildeki 3 arkadaşı ile birlikte kaçmaya başladı. Otomobili yakalamak için kovalamaya başlayan ekipler, bölgeye takviye istedi. Kaçmaya devam eden sürücü, İstiklal Mahallesi’nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Desteğe gelen polis ekipleri, bölgeyi ablukaya alarak giriş-çıkışları kapattı. Ara sokaklarda bir süre daha kaçışını sürdüren sürücü, motorize yunus timleri tarafından çıkmaz sokakta sıkıştırıldı. Bu sefer de, otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya çalışan Emre Rahman Y., ile Cem Eren Ç. (29), Volkan A. (38) ve Yusuf Ö. (35) kıskıvrak yakalandı.

SÜRÜCÜNÜN DÜŞEN PROTEZ DİŞİNİ POLİS ARADI

Polisten yaya olarak sırada tırmandığı duvardan düşen Emre Rahman Y.’nin protez dişi kırıldı. Dişinin bulmasını isteyen Emre Rahman Y., “Dişimi yaptırmak için 20 bin TL verdim. Tekrar yerine takmayayım mı?" diyerek polislere tepki gösterdi. Polislerin aramaları sonucu bulunan protez diş, Emre Rahman Y.’ye teslim edildi.

12 BİN 600 TL CEZA

Otomobilde yapılan aramalarda ise pompalı tüfek, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Polis, 4 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten toplam 12 bin 600 TL ceza kesti.

"POLİSTEN NEDEN KAÇTIN?"

Sürücü Emre Rahman Y., basın mensuplarının "Polisten neden kaçtın?" sorusunu "Işıkları yanmıyordu, beni kovalayınca kaçtım" şeklinde cevapladı.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1 Haziran'da başlayacak! Kafe ve restoranlarla ilgili dikkat çeken saat detayı1 Haziran'da başlayacak! Kafe ve restoranlarla ilgili dikkat çeken saat detayı
Şırnak'ta merak uyandıran görüntüŞırnak'ta merak uyandıran görüntü
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
sokağa çıkma yasağı Bursa

En Çok Okunan Haberler

Ünlü tatil merkezinde yeni vakaya rastlanmadı

Ünlü tatil merkezinde yeni vakaya rastlanmadı

İğrenç olay böyle ortaya çıktı! Cinsel saldırı şüphelisi gözaltına alındı

İğrenç olay böyle ortaya çıktı! Cinsel saldırı şüphelisi gözaltına alındı

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Takipçisinin tuhaf yorumuna cevabı yapıştırdı

Feci kaza! Ünlü oyuncunun otomobili takla attı

Feci kaza! Ünlü oyuncunun otomobili takla attı

Okul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama

Okul projesiyle ilgili Azerbaycan'dan açıklama

Genç kadının evinden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

Genç kadının evinden gelen kötü kokular vahşeti ortaya çıkardı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis istemi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis istemi

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Sedat Peker Suç Örgütü'ne operasyon

Taksim Camii açılışında Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Taksim Camii açılışında Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.