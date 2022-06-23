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  4. Bursa'da 15 yaşındaki çocuğa taciz! Linçten zor kurtuldu, serbest kaldı

Bursa'da 15 yaşındaki çocuğa taciz! Linçten zor kurtuldu, serbest kaldı

23.06.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 15 yaşındaki kız çocuğuna mesaj göndererek taciz ettiği öne sürülen ve linçten kurtarılan 30 yaşındaki M.K. serbest bırakıldı. Adli kontrol şartıyla serbest kalan M.K.'nin evinin önüne gelen polis ekipleri kalabalığa biber gazı sıktı, öfkeli kalabalığı uyarı ateşiyle dağıtabildi. M.K.'nin eve girip polisi aradığı ve yardım istediği belirtildi.

Bursa'da 15 yaşındaki çocuğa taciz! Linçten zor kurtuldu, serbest kaldı

Olay, dün saat 01.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.K., daha önce sahibi olduğu konfeksiyon atölyesinde çalışan ve aynı mahallede oturan S.K. isimli kız çocuğunu cep telefonundan mesajla taciz etti. S.K.’nin durumu anlatması üzerine aile, çocuklarına tacizde bulunduğu iddiasıyla M.K.'nin evine gitti. Şüphelinin gelenleri görerek kaçmak istemesi üzerine arbede çıktı. Toplanan mahalleli de olaya dahil olarak linç girişiminde bulundu. Kalabalıktan kaçarak evine saklanan M.K., polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve bekçi sevk edildi.

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POLİS HAVAYA UYARI ATEŞİ AÇTI

Yaklaşık 50 kişilik kalabalığı dağıtmak için yoğun çaba sarf eden ekipler, şüphelinin evinin bulunduğu bina çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bina kapısının önüne getirilen polis aracına polis koridoruyla bindirilen M.K.’ye yine saldırılmaya çalışıldı. Gözaltına alınan şüpheliyi polis aracından indirmek isteyen kalabalığa biber gazıyla müdahale eden ekipler, havaya uyarı ateşi açtı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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(DHA)

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