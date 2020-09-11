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Bursa'da 1500 polisle şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 07:04 | Son Güncelleme

Bursa’da bin 500 polisle şafak saati dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Kapıların koçbaşlarıyla kırıldığı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da 1500 polisle şafak vakti dev uyuşturucu operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son günlerin en büyük uyuşturucu operasyonlarından birini gerçekleştirdi. İl genelinde uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik soruşturma yürüten ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçerek belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı.

ŞÜPHELİLER UYKUDA YAKALANDI, KAPILAR KOÇBAŞLARIYLA KIRILDI

Özel Harekat polislerinin yanı sıra, bin 500 polisin katıldığı operasyonda, ekipler tek tek şüphelilerin ikamet ettikleri adreslerin bulunduğu mahallelere yöneldi. Bursa’nın farklı ilçelerinde baskın yapan ekipler evlerin kapılarını koç başlarıyla kırarak içeriye girdi. Uyuşturucu satıcıları baskına uykuda yakalanırken, evlere giren polisler şüphelileri tek tek gözaltına aldı. Drone destekli yapılan operasyonda şehir adeta abluka altına alındı. Özel eğitimli narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda çok miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken adreslerdeki aramalara devam edildiği öğrenildi.

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(İHA)

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