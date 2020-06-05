Bursa'da 2 bin 500 personelle dev operasyon

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatıyla 31 Mayıs günü Hacivat Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ederken şehit olan polis memuru Erman Özcan anısına olayın meydana geldiği mahalleye geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. ‘Şehit Erman Özcan’ adı verilen ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen operasyona Asayiş, Güvenlik ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri, çevik kuvvet, yunus ve özel harekat ekipleri de destek verdi.

2 BİN 500 PERSONELLE MAHALLE ABLUKAYA ALINDI

Saat 23.30'da harekete geçen ekipler, Yıldırım ilçesinde bulunan Hacivat Mahallesini abluka altına aldı. 2 bin 500 emniyet personelinin katıldığı operasyonda söz konusu mahallede önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlenirken, havadan da drone desteği sağlandı. Adreslerde yapılan aramalara destek veren narkotik dedektör köpeği ‘Fırtına’, uyuşturucu maddeleri bir bir buldu. Operasyonda 12 kilo 600 gram esrar, 360 adet extacy hap, 300 gram toz esrar, 230 gram sentetik kannobinoid, 121 kök hint keneviri, 10 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet pompalı tüfek ve 327 adet fişek ele geçirildi.