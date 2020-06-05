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Bursa'da 2 bin 500 personelle dev operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2020 07:15 | Son Güncelleme

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırırken şehit olan polis memuru Erman Özcan anısına emniyet ekipleri 2 bin 500 personelin katıldığı geniş kapsamlı operasyon düzenledi. Belirlenen birçok adrese düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatıyla 31 Mayıs günü Hacivat Mahallesi’nde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ederken şehit olan polis memuru Erman Özcan anısına olayın meydana geldiği mahalleye geniş kapsamlı operasyon düzenlendi. ‘Şehit Erman Özcan’ adı verilen ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen operasyona Asayiş, Güvenlik ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri, çevik kuvvet, yunus ve özel harekat ekipleri de destek verdi.

2 BİN 500 PERSONELLE MAHALLE ABLUKAYA ALINDI

Saat 23.30'da harekete geçen ekipler, Yıldırım ilçesinde bulunan Hacivat Mahallesini abluka altına aldı. 2 bin 500 emniyet personelinin katıldığı operasyonda söz konusu mahallede önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlenirken, havadan da drone desteği sağlandı. Adreslerde yapılan aramalara destek veren narkotik dedektör köpeği ‘Fırtına’, uyuşturucu maddeleri bir bir buldu. Operasyonda 12 kilo 600 gram esrar, 360 adet extacy hap, 300 gram toz esrar, 230 gram sentetik kannobinoid, 121 kök hint keneviri, 10 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet pompalı tüfek ve 327 adet fişek ele geçirildi.

50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı ve operasyonda 788 kişi sorgulandı. Ayrıca, uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla 25 şüpheli, aralarında uyuşturucu madde kullandığı ve kullanımına özendirdiği aynı zamanda Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen 25 şüpheliyle birlikte toplam 50 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Bursa İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Emniyet yetkilileri, benzer operasyonların ileriki günlerde de yapılacağını bilgisini paylaştı.

(DHA)

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