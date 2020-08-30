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Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda korku dolu anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 19:35 | Son Güncelleme

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı denizde teknelerle kutladıkları sırada teknelerden biri su almaya başlayınca alabora oldu.

Bursa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda korku dolu anlar

Olay, öğle saatlerinde Gemlik İlçesi Küçük Kumla Mahallesi Yunuslar Mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı denizde kutlamak için bir grup tekneleriyle açıldı.

Sahil turu attıkları sırada teknelerden biri su almaya başladı. Kısa süre aldığı su sonucu alabora olan teknedeki bir kişi suya gömüldü.

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Diğer teknelerle vatandaşlar yanlarına yaklaşarak denize düşen iki kişiyi çıkarmayı başardı. Cankurtaran ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı 60 yaşındaki Bülent Barak, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Barak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(DHA)

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