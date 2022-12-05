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  4. Bursa’da 380 bin voltla gelen ölüm! Uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı…

Bursa’da 380 bin voltla gelen ölüm! Uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı…

05.12.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Gökyüzünde yüksek gerilim tellerine dokunan uçağın 380 bin voltluk akıma kapıldığı ortaya çıktı. Korkunç kazada Burcu Sağlam ve Hakan Köksal hayatını kaybetmişti. Uçak doğalgaz çevrim santralindeki yüksek gerilim tellerine dokununca 380 bin voltluk akıma kapılarak böyle düşmüş… İşte o görüntüler…

Bursa’daki uçak kazasının görüntüleri ortaya çıktı. 380 bin volt detayı ise adeta kahretti. Bursa’da geçtiğimiz hafta 2 kişinin hayatını kaybettiği uçağın düşme anı çevrim santralinin güvenlik kameralarına yansıdı. Düşen uçağın doğalgaz kombine çevrim santralinin ürettiği 380 bin voltluk elektrik taşıyan yüksek gerilim direği ve tellerine dokunduğu, o sırada alev aldığı daha sonra da yere düştüğü görüldü. Görüntüler Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelemeye alındı.

Bursa’da 2 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından uçağın nasıl düştüğü halen araştırılırken uçağın düşme anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde düşen uçağın kanadının Ovakça Doğalgaz Kombine Çevrim Santralindeki yüksek gerilim direği ve teline dokunduğu bu sırada bir patlamanın yaşandığı görüldü.

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Gerilim hattından çevrim santralinin ürettiği 380 bin voltluk elektriğin geçtiği öğrenildi. Kazada hayatlarını kaybeden 54 yaşındaki pilot işadamı Hakan Köksal ile 22 yaşındaki güzellik uzmanı Burcu Sağlam’ın elektrik akımına kapılıp mı yoksa düşmeşe bağlı olarak mı öldükleri otopsi raporu sonrası belirlenecek.

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İKİSİ DE TOPRAĞA VERİLDİ

Sağlam’ın ve Köksal’ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmişti. 22 yaşındaki Burcu Sağlam ikamet ettiği merkez Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi’ndeki Hacı Bekir Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenlerinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı. Genç kızın cenazesi, Hamitler Kent Mezarlığına defnedildi. Genç kızın dört kardeş olduğu, 2 ablası ve bir erkek kardeşi olduğu ve önceden ortak biriyle kuaför işlettiği öğrenildi. Uçağın pilotu 54 yaşındaki iş adamı Hakan Köksal’ın cenazeside ikamet ettiği Çalı Mahallesi’nde bulunan Çamlık Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çalı mezarlığında defnedildi.

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İHA

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uçak kazası Bursa

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