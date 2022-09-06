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  4. Bursa'da 4 yıldızlı otelde yangın! Vatandaşlar korku içinde bekledi

Bursa'da 4 yıldızlı otelde yangın! Vatandaşlar korku içinde bekledi

06.09.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 4 yıldızlı otelin çatısında sabaha karşı yangın çıktı. Otel hızla tahliye edilirken itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın söndürüldü.

Bursa'da 4 yıldızlı otelde yangın! Vatandaşlar korku içinde bekledi

Korkutan yangın, saat 04.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Lefkoşa Caddesi'nde bulunan 4 yıldızlı otelin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 6 katlı otelin çatı kısmında kısa sürede büyüyen alevlerin ardından tatilciler hızla dışarı çıkarıldı. Birçok tatilci valizlerini alarak otelden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti.

Alevler itfaiye ekiplerince kısa söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, otelin çatısında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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yangın Bursa
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