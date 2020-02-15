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  4. Bursa'da 500 personelle 41 masaj salonuna eş zamanlı baskın!

Bursa'da 500 personelle 41 masaj salonuna eş zamanlı baskın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 12:50 | Son Güncelleme

Bursa'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından masaj salonlarına baskın düzenlendi. Çok sayıda polisle 41 masaj salonuna eş zamanlı yapılan baskınlarda, 6 iş yerinde yönetmeliğe aykırı işçi çalıştırıldığı belirlendi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer İlçelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yaklaşık 500 personelin katıldığı uygulamada ilk olarak Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarına baskın düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyonda ekipler, masaj salonlarında fuhuş yapılıp yapılmadığını, iş yerlerinin ve çalışanların ruhsatları ve sigortalarını denetledi. 41 masaj salonunu denetleyen ekipler, 6 iş yerinde 7 çalışanın yönetmeliğe aykırı çalıştırıldığı tespit etti.

Masaj salonlarından sonra günübirlik kiralık apartları denetleyen ekipler, 82 işletmede 488 daire denetledi. 4 işletmeye tespit edilen eksiklikler nedeniyle 45 bin 61 lira idari para cezası kesildi.

Uygulamanın son bölümünde de kahvehaneler gibi umuma açık yerler denetlendi. 143 iş yerini denetleyen ekipler, 2 iş yerine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yaptı. Kumar oynadığı belirlenen 6 kişiye de toplamda 7 bin 350 lira para cezası kesildi. Yapılan uygulamalarda bin 374 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, aranması olan 2 şüpheli gözaltına alındı.

(DHA)

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Bursa masaj salonu polis

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