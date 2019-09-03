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Bursa’da 500 polisle şafak vakti dev operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 07:01 | Son Güncelleme

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Özel Harekat ekipleri yaklaşık 500 kişiyle uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Koç başlarıyla evlere giren ekipler, çok sayıda gözaltı gerçekleştirdi.

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, Özel Hareket, Çevik Kuvvet, Asayiş Şube ve Narkotik köpeği dahil olmak üzere 500 kişilik polis ekibi Bursa il merkezi olmak üzere, İznik ilçesi ve İstanbul olmak üzere izini sürdükleri ve daha önceden belirledikleri çok sayıda ikamet ve şahıslara yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyon süresince Özel Harekat ekipleri koç başlarıyla kapıları kırıp girerken, çevik kuvvet ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Dronelerin gökyüzünden takip ettiği operasyonda narkotik köpekleri ile evlerde yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şehrin giriş ve çıkışları trafik ve asayiş ekipleri tarafından tutularak çok sayıda araç ve vatandaşın kimlik sorgulaması yapıldı. Büyük bir çoğunluğu uykuda hazırlıksız yakalanarak gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilecekleri öğrenilirken, gözaltına alınan şüphelilerin resmi sayılarının emniyet müdürlüğü tarafından açıklanması bekleniyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa uyuşturucu operasyon

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