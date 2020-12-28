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  4. Bursa'da 6 kişinin yaralandığı feci kaza canlı yayına yansıdı

Bursa'da 6 kişinin yaralandığı feci kaza canlı yayına yansıdı

28.12.2020 11:15 | Son Güncelleme:
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Bursa’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen kamyonete çarptı. 6 kişinin yaralandığı kaza, sosyal medya hesabından canlı yayın yapan kamyonetteki yolcunun cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi Eski Gemlik Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

İ.B.’nin kontrolünü kaybettiği otomobil, karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyonetteki 5 kişi ve otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza yapan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı bu sırada sosyal medya hesabından canlı yayın yapan kamyonetteki yolcunun cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kamyonetin kendi şeridinde ilerlediği, karşı yönden gelen otomobilin kamyonete çarptığı ve kamyonettekilerin çevredekilerden ambulans çağırmasını istediği anlar yer aldı.

(DHA)

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