HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bursa'da 6 yaşında tacize uğradığını iddia etti, cinayet anını böyle anlattı: Öldürmek için evinin önünde bekledim

Bursa'da 6 yaşında tacize uğradığını iddia etti, cinayet anını böyle anlattı: Öldürmek için evinin önünde bekledim

24.02.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da 2 yıl önce 43 yaşındaki Ahmet Budak'ı öldüren tutuklu sanık Mutlu Bozkurt'un yargılanmasına devam edildi. Mahkemede savunma yapan Mutlu Bozkurt, 6 yaşındayken dedesiyle evlerine gittiği Ahmet Budak tarafından cinsel tacize uğradığını, sonrasında psikolojik tedavi gördüğünü söyleyerek, "Olaydan 3-4 ay önce araştırarak bana çocukken taciz edenin Ahmet Budak olduğunu öğrendim. Olay günü kendisini öldürmek maksadıyla evinin önünde, polis gelene kadar başında bekledim" diye konuştu.

Bursa'da 6 yaşında tacize uğradığını iddia etti, cinayet anını böyle anlattı: Öldürmek için evinin önünde bekledim

Olay, 12 Temmuz 2020'de Bursa'nın Karacabey ilçesi Sırabademler Mahallesi'nde meydana geldi. Mutlu Bozkurt, tartıştığı otobüs şoförü Ahmet Budak'ı bıçakla yaraladı. Bozkurt, polis ve sağlık ekipleri gelene kadar Budak'ın başında bekledi. Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Budak, kurtarılamadı. Polisin gözaltına aldığı Mutlu Bozkurt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmek' suçundan tutuklandı.

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Mutlu Bozkurt'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya sanık Mutlu Bozkurt, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Ahmet Budak'ın yakınları ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Screenshot_4

'ÖLDÜRMEK İÇİN EVİNİN ÖNÜNDE BEKLEDİM'

Mahkemede savunma yapan Mutlu Bozkurt, 6 yaşındayken dedesiyle evlerine gittiği Ahmet Budak tarafından cinsel tacize uğradığını, sonrasında psikolojik tedavi gördüğünü söyleyerek, "Olaydan 3-4 ay önce araştırarak bana çocukken taciz edenin Ahmet Budak olduğunu öğrendim. Olay günü kendisini öldürmek maksadıyla evinin önünde bekledim. Budak'ı bıçakla yaraladıktan sonra polis gelene kadar başında bekledim" diye konuştu.

Screenshot_5

SAVUNMA İÇİN SÜRE VERİLDİ

Duruşmada savcı, sanığın, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, tutukluluğun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Katilden kan donduran paylaşım: Sahne ortada...Katilden kan donduran paylaşım: Sahne ortada...
'Suriyeliler işyerlerini basıyor' iddiası!'Suriyeliler işyerlerini basıyor' iddiası!
500 binden fazla Ukraynalı mülteci alabiliriz500 binden fazla Ukraynalı mülteci alabiliriz
Anahtar Kelimeler:
Bursa taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin'i olanlar dikkat! İslam Memiş 'şimdi ne yapacağım' diyenleri uyardı! İki hafta daha...

Son dakika: Altın, dolar ve Bitcoin'i olanlar dikkat! İslam Memiş 'şimdi ne yapacağım' diyenleri uyardı! İki hafta daha...

2. dalga füze saldırısı! Başkent Kiev'de patlama sesleri

2. dalga füze saldırısı! Başkent Kiev'de patlama sesleri

Savaşa gidenleri el sallayarak uğurladılar

Savaşa gidenleri el sallayarak uğurladılar

Saldırının boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!

Saldırının boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı!

Kritik güvenlik zirvesi sonrası Rusya'ya sert eleştiri

Kritik güvenlik zirvesi sonrası Rusya'ya sert eleştiri

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yüzden fazla jet hazır bekliyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Yüzden fazla jet hazır bekliyor

İlginizi Çekebilir

Ateşli sahnelerden rahatsız olduğu söyleniyordu! Şaşırtan paylaşım

Ateşli sahnelerden rahatsız olduğu söyleniyordu! Şaşırtan paylaşım

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Mom jean modasını sonuna kadar yaşamak isteyenlere...

Cinsel hayatınızı bitiriyor! Hayrete düşüren bağlantı

Cinsel hayatınızı bitiriyor! Hayrete düşüren bağlantı

Adaya mektup gönderdi! Dikkat çeken sözler

Adaya mektup gönderdi! Dikkat çeken sözler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Evcil hayvan sahibi dostlara alınabilecek en güzel hediyeler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.