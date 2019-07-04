HABER

Bursa’da 660 kök kenevir yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 04:20 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlendiği operasyonda 660 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Bursa’da 660 kök kenevir yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Deydinler Mahallesi'nde G.D. isimli bir şahsın uyuşturucu madde ve ticareti yaptığı bilgisini alan Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon için harekete geçti.

G.D.’nin evinde ve bahçesinde arama yapan ekipler, 4 ayrı bölgeye ekili olan hasat dönemi gelmiş toplam 660 kök kenevir bilgisi ele geçirdi. Yakalanan G.D. hakkında uyuşturucu madde imal ve ticareti yasadışı ekim suçlarından işlem yapılarak gözaltına alınırken, sorgusuna devam edildiği öğrenildi. (İHA)

PARTNERKaplan saldırısında son anda kurtuldular!Kaplan saldırısında son anda kurtuldular!
Hiç bir şey olmamış gibi uyumaya devam etti! Pes dedirten olay!Hiç bir şey olmamış gibi uyumaya devam etti! Pes dedirten olay!
MPİ 3 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 4 milyon 167 bin 80 lira 66 kuruş devrettiMPİ 3 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 4 milyon 167 bin 80 lira 66 kuruş devretti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Kök Kenevir

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı

İYİ Parti ile HDP arasında tartışma çıktı

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışmıştı! Yeni gelişme

Pencereden girdiği evdeki kadına tecavüze kalkışmıştı! Yeni gelişme

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması

Siirt'ten acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Siirt'ten acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaza yapan alkollü sürücü direksiyon başında uyuya kaldı

Hiç bir şey olmamış gibi uyumaya devam etti! Pes dedirten olay!

MPİ 3 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 4 milyon 167 bin 80 lira 66 kuruş devretti

MPİ 3 Temmuz Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 4 milyon 167 bin 80 lira 66 kuruş devretti

Aydın'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Aydın'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ'dan canlı yayında önemli açıklamalar!

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Washington Post'a tepki

İbrahim Kalın'dan Washington Post'a tepki

Siirt'ten acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Siirt'ten acı haber: 1 asker şehit, 1 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.