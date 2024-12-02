Bursa'da 7 kadın kaçak göçmen, çalıştıkları iş yerinde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, ‘Göçmen kaçakçılığı’ suçunun deşifre edilmesi, suç failleri ve organizatörlerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan yabancı uyruklu kişilerin, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi’nde bir iş yerinde çalıştırıldığı tespit edildi.

7 KADIN KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI!

Dün söz konusu iş yerine düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu olduğunu beyan eden ve kimlik ibraz edemeyen 7 kadın kaçak göçmen, çalışırken yakalandı. İş yeri hakkında işlem yapılırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Öte yandan kadınlara kalacak yer temin eden A.D., M.D., ve S.Ç. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır