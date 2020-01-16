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  4. Bursa'da 700 polisle şafak operasyonu! Kapılar koç başlarıyla kırıldı

Bursa'da 700 polisle şafak operasyonu! Kapılar koç başlarıyla kırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 14:37 | Son Güncelleme

Bursa’da 700 polisle şafak vakti yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda koç başlarıyla kapısı kırılan evlerde gözaltına alınan 25 şüphelinin 19’u emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 700 polis, Yıldırım İncirli Caddesi ve Roman vatandaşların yaşadığı bölgede şafak operasyonu yaptı. Operasyonda ekipler koç başlarıyla açılmayan kapıları kırıp içeri girerken, çevik kuvvet de çevrede güvenlik tedbiri aldı. Polis ekipleri ve narkotik köpeği ’Galya’ evleri ve iş yerlerini didik didik aradı. Farklı adreslere sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda 710 gram metamfetamin, 140 gram sentetik kannabinoid, 20 gram esrar, 3 adet hassas terazi, 8 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şafak operasyonuyla gözaltına alınan 25 şüpheli emniyete götürüldü. Emniyette sorgulanan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

(İHA)

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Bursa operasyon koç başı

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